Dodik: Neki misle da će se Bajden parkirati u BiH i dovesti svoje marince i bankare

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da u Sarajevu griješe oni koji misle da će se poslije dolaska nove administracije u Vašingtonu američki predsjednik Džozef Bajden "parkirati u BiH" šest mjeseci i dovesti svoje marince i bankare da sređuju stanje.

"To se neće desiti", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da nema te sile koja će ukinuti Republiku Srpsku.

"Poslije vijeka velikih izazova za srpski narod pokušaćemo da u budućim decenijama na najbolji mogući način odredimo svoj status, a on je, po nama, zajednica sa Srbijom, a ne neka imaginarna priča o BiH, svidjelo se to kome ili ne", rekao je on.

Dodik napominje da je danas to tabu tema, te da se misli da se to neće desiti, ako se ne priča o tome.

On je rekao da Srbi u Republici Srpskoj vezuju svoju budućnost za cjelokupni srpski narod.

"Mi ne smijemo da ostanemo bez jasne nacionalne linije, a ona je - nacionalno okupljanje, zaštita našeg identiteta, naše vjere i Republike Srpske i pravo da odlučujemo o svom statusu, da kao i svi narodi svijeta imamo pravo na samoopredjeljenje koje je garantovano najvišim aktima UN. U međuvremenu, ostaje borba za ekonomski razvoj i što bliskiji odnos sa našim prijateljima", kaže Dodik.

Dodik je za "Sputnjik" rekao da su međunarodno-političke okolnosti loše za Srbe i da postoje ozbiljne najave međunarodnog intervencionizma povodom pobjede Bajdena, te dodaje da su se svi koji su u vrijeme Donalda Trampa morali da čekaju, odjednom "razgoropadili".

"I svi isto govore. Pokušavaju istim mjerama da nametnu rješenja koja su nama predočena 1997-1998. godine. I naravno, nisu uspjeli. Najveća vojna, pa i finansijska operacija nije uspjela da uništi Srpsku i napravi BiH, jer ona naprosto nema kapacitet da bude država", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, prije će se Republika Srpska odvojiti u teritorijalnom i političkom smislu, nego što će BiH postati ono što hoće oni koji sada prizivaju Bajdena.

"Kad slušate tu priču ispada da će Bajden doći ovde, parkirati se u BiH najmanje šest meseci, dovesti sve svoje marince, intelektualce, bankare i šest mjeseci sređivati stanje. Naravno da se to neće desiti, ali predstava se pravi. Mi smo svoje stavove rekli. Nemamo zadnje namjere, imamo isključivo namjere vezane za naš status", rekao je Dodik.

On je istakao da je stav Republike Srpske da BiH ne može da funkcioniše, te da "nema hemije, nema ni sile na svijetu koja može da napravi BiH unitarnom zemljom".

"Nisu uspjeli da slome Hrvate, neće ni nas Srbe. Različite metode slamanja srpskog stava su poznate. Vidimo ovih dana razne podvale tipa - mi se kao svađamo sa Srbijom, što naravno nije istina jer nema nijednog razloga za to. Pa onda - evo, gotovo je, idu neke nove snage, a te nove snage pravili su oni koji treba da pospješe stvaranje unitarne BiH. Sve smo to prošli", naveo je Dodik.

Na pitanje hoće li se u predstojećem periodu za BiH pitati, prije svega, Amerikanci ili će odgovornost podijeliti sa EU, Dodik napominje da je Dejtonski sporazum barem zvanična američka politika.

"Amerikanci su na sumnjiv i pomalo pokvaren način rušili Dejton, a krivili nas koji smo branili slovo Dejtona. Vjerujem da će Amerikanci da nastave ono što su i do sada radili, a to je široka priča o tome da Dejton treba da se prilagodi, da se mijenja mimo Ustava", smatra Dodik.

Dodik ocjenjuje da će Amerikanci pokušati da objedine Evropljane da kroz platformu koja se zove EU, u BiH "poture" navodno neke reforme koje se u suštini tiču organizacije same države.

"I da onda, ako to odbijemo, kažu da smi mi protiv evropskih integracija. Od 14 mišljenja koje nam je Evrpska komisija dostavila kao preduslov za ispunjavanje uslova za kandidatski status tri su nesprovodiva", napominje Dodik.

Jedan od njih je, dodaje on, da entiteti pristanu da prenesu nadležnost za pitanja od evropskog značaja da odlučuju organi BiH ako se entiteti nešto ne dogovore.

"To neće moći da prođe, makar nikad ne bili u EU, ili barem dok je mene ovdje. To bi bila sahrana srpske nacionalne ideje. Nakon toga ne bi prošlo ni 10 do 15 godina, a Republika Srpska bi se raselila i nestala", kaže Dodik.

Uz to, navodi Dodik, Bajden i Amerika nisu ono što su bili prije 25 do 30 godina kad su bili jedini policajac na ovom svijetu.

"Ta njihova priča o nezavršenom poslu je logična. Čak je i Bajden govorio da želi da se vrati ovdje da završi nezavršeni posao, ali samo onaj posao koji on misli da treba. Ako je posao nezavršen, onda ni granice na ovim prostorima ne mogu da budu svetinja. Valjda se moramo pitati i mi koji ovde živimo", istakao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska nije protiv toga da učestvuje u dijalogu, ali oni moraju da znaju da samoupozdanje koje Srbi danas imaju ovdje nikad nije bilo veće, kao i saznanje da Amerika nije jedini sudija, jedini aršin koji se ovdje mora poštovati i koji ima korbač.

"Niko nije glup da ne misli da Amerika nije i dalje moćna i jaka i da i dalje može da udari narode, pogotovu male. Mi ne treba da se podbacujemo pod taj njihov bič ali ako dođemo u poziciju da je bezizlazno, onda ćemo i to učiniti", kaže Dodik.

"Evropa zaglibljena u neefikasnosti vezano za pandemiju"

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će primiti rusku vakcinu protiv virusa korona kada dođu veće količine.

"Evropa je definitivno zaglibljena u svojoj neefikasnosti vezano za pandemiju", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je naveo da se izjasnio da će primiti rusku vakcinu.

"Prebolio sam kovid i sad sam u fazi da mi nije urgentno potrebna vakcina, a imajući u vidu da smo dobili malu količinu smatram da prioritet treba da imaju zdravstveni radnici. A kad dođu veće količine primiću rusku vakcinu", istakao je Dodik.