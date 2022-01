Dodik: Nelegalno imenovanom Šmitu ne smeta da sudi, presuđuje i prijeti

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da nema tih prijetnji, sankcija i kazni koje mogu zamagliti činjenicu da je Kristijan Šmit nelegalno u BiH i da se lažno predstavlja kao visoki predstavnik.

"Čiji je on visoki predstavnik i kome, to on najbolje zna. Nama nije i to ne što bi mi htjeli tako ili ne, već zato što Šmit u BiH nije došao onako kako je predviđeno Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. To mu očito ne smeta da se miješa u unutrašnja pitanja BiH, da sudi, presuđuje i prijeti", konstatovao je Dodik za Srnu upitan da prokomentariše Šmitove prijetnje da se, kako kaže, mora raditi na tome da se budućnost BiH odvija bez srpskog člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Treba li u budućnosti računati na Dodika, istakao je srpski član Predsjedništva BiH, reći će birači u Republici Srpskoj.

"Ali da na Šmita mi, legalno izabrani političari u ime Republike Srpske, ne računamo ni u sadašnjosti već smo rekli. Tačno je da ga pominjem, ali ne kao građanina Šmita, već kao kolonijalnog upravnika koji se nije izborio ni da dođe u BiH kako su to činili visoki predstavnici od 1995. godine", naglasio je Dodik.

On je rekao da treba samo zamisliti situaciju da neko iz BiH ode u Njemačku i počne da se predstavlja kao njemački kancelar.

"Svi znamo kako bi to završilo", zaključio je Dodik.