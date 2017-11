Dodik: Nema bošnjačkog političara koji nije spreman da tretira Srpsku kao politički, pa i vojni cilj

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da nema bošnjačkog političara koji nije spreman da se u datom momentu organizuje i Republiku Srpsku tretira kao politički, pa i vojni cilj.

"Zato postoje razne organizacije koje se formiraju kod muslimana, što nam je poznato i o tome imamo informacije duže vrijeme. Ne zanima me šta misli Bakir Izetbegović, a ako postoji naoružavanje onda je to ilegalna struktura van sistema i kontrole", rekao je Dodik novinarima komentarišući informaciju "Večernjih novosti" da Izetbegović sprovodi ilegalnu obuku paravojnih formacija koju je do sada prošlo najmanje 9.000 mladih Bošnjaka.

Dodik je istakao da se u BiH mora vratiti izvornom Dejtonu.

Komentarišući izjavu novog prvog zamjenika visokog predstavnika Denisa Herna da nisu tačna mišljenja da je izvorni Dejton mijenjan i da su od Republike Srpske uzurpirane neke nadležnosti, Dodik je rekao da je to njegova stvar ali da se u BiH mora vratiti izvornom Dejtonu.

"Politički sistem potrebno je organizovati u skladu sa ustavom. Ovo što sada imamo je van Ustava i rezultat je nasilja njegovih prethodnika o kojima ne želi da razgovara, ali i arogancije koju pokazuje u smislu nasilja nad ustavom i svega što je činjeno u prošlosti", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik: 25. novembar nije praznik BiH

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da 25. novembar nije dan državnosti i da ne može da bude proslavljan.

"Republika Srpska je protiv donošenja zakona da se 25. novembar proslavlja kao dan državnosti BiH. Ovaj datum može biti praznik jednog ili eventualno dva naroda u BiH, a nije praznik BiH", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je obilježavanje ovog datuma dokaz da u nesređenoj BiH ne postoji zakon o danu državnosti i da pogotovo to ne može biti 25. novembar, dan kada je održan ZAVNOBiH.

Dodik je podsjetio da je ZAVNOBiH bio jedan od sastanaka koji je pretohdio AVNOJ-u kao glavnom događaju stvaranja Jugoslavije.

"Nemoguće je očekivati da se AVNOJ ne pominje, a da u tom pogledu neko pokušava da nametne dan republike. Vidim da su neki čestitali ovo, ali su tu mogli da budu dovedeni u zabludu", zaključio je Dodik.