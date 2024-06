Dodik: Nema evropskog puta dok pokušavaju Srpsku podrediti BiH

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ne može biti priče o evropskom putu u okolnostima kada se traži promjena odnosa u BiH i to da Republika Srpska bude podređena BiH.

"Nisam optimista, ranije sam bio. Optimizam se gradi na bazi onoga u šta ste sigurni. Nisam siguran više da je evropska priča koju oni guraju nama najbolja za nas jer u nama vide podanike, a ne partnere. Sada sve više pokušavaju i traže promjenu odnosa u BiH, da Republika Srpska bude podređena BiH, što mi, naravno, nećemo da prihvatimo. Oni misle da je sad došlo vrijeme da se skloni Milorad Dodik", rekao je Dodik.

On je naglasio da su izmišljena neka izborna pravila samo da više ne bi bilo jedinstvenog stava iz Republike Srpske.

"Sada se pokušava iskreirati situacija u kojoj mora da se ubaci PDP-ov tamo delegat u Dom naroda parlamenta BiH kako bi on izrovario tamo i kako bi pokušali da prekombinuju vlast na nivou BiH i onda nešto da, kao, tad odlučuju, pa će tada biti kanali do evropskog puta. Oni žele da eliminišu entitete iz svega toga. To je nemoguće. Nema tog evropskog puta", rekao je Dodik sinoć za prnjavorsku televiziju "K 3".

On je istakao da brani poziciju Republike Srpske.

"I to je ta priča, kad Milorad Dodik kaže da trebamo vratiti izborni proces u naše ruke, jer nama pripada, onda nemamo dio političke scene, opozicija to ne želi, jer oni misle da je to nešto drugo", naveo je Dodik, prenosi Srna.

