Dodik: Nema ništa od ubrzanog članstva BiH u EU

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je nakon sastanka sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem da nema ništa od ubrzanog članstva u Evropsku uniju, kako za Ukrajinu, tako i za BiH.

"Varhelji insistira na funkcionalnosti u BiH kako bi EU mogla da nastavi sa svojim razvojnim projektima. Jasno je rečeno ako budu primorani da to neće biti samo kažnjavanje Republike Srpske, nego obustava pomoći za BiH što je razlog da sjednemo i raščistimo u BiH neke stvari", rekao je Dodik.

On je istakao da je nemoguće za očekivati da Republika Srpska nakon stavova koje je zauzeo Parlament Srpske zaboravi ono što se desilo prije šest mjeseci i da se pognute glave vrati u institucije BiH i odlučuje onako kako bi želio Džaferović.

"To se neće desiti bez obzira što su uspjeli da smuvaju dio opozicije u Republici Srpskoj za neke svoje projekte. Neka oni to s njima završavaju, neka to izguraju s njima. Mi ćemo se s tim zakonima vratiti u NS RS kao što je zaključeno i pitati NS RS kako će glasati delegacija u Domu naroda BiH. To je način kako ćemo djelovati, svidjelo se to nekome ili ne", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH je poručio da su apeli Varheljija korektni i da ukoliko nema funkcionalnosti u BiH, Evropska komisija ima problem da realizuje planove i projekte što je i suština današnjih razgovora.

Na pitanje da li je iko spominjao ubrzano članstvo BiH u EU, Dodik poručuje da od toga nema ništa.

"Rekao je (Varhelji) da nema za Ukrajinu, pa ni za BiH. To je ono što ne vidi opozicija u Republici Srpskoj koja ne vodi interese Republike Srpske i ne vide ih Šarović i Borenović i glasaju za zakone oko VSTS i ostalo, glasaju ili su dio tih odluka na nivou BiH kako bi napravili neku štetu Republici Srpskoj, a ne korist, dakle od toga nema ništa", naglasio je Dodik, prenosi ATV.

On takođe ističe da u razgovorima na Antalijskom diplomatskom forumu u Turskoj niko nije spominjao sankcije.

"Normalno i pristojno sam se ispozdravljao sa generalnim sekretarom NATO-a. Kada slušate Ivanića i ostale to ispadne Bog zna šta. Ne bi ni bilo sankcija da to ne traže Šarović i Borenović, to su nam rekli", zaključio je Dodik.

Dodik sa Stoltenberogm: Ovdje vlada mir, ne možemo se porediti sa Ukrajinom

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas su, na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, razmijenili mišljenja o izazovima sa kojima se suočava svijet, kao i aktuelnim dešavanjimaa u Evropi i region.

Tom prilikom, Dodik je naglasio da se ukrajinska kriza ne može porediti, niti dovoditi u bilo kakvu vezu sa BiH.

Dodik je naglasio da u BiH vlada mir.

Srpski član Predsjedništva BiH prisustvuje Diplomatskom forumu u Antaliji, a prema programu ovog skupa, obratiće se sutra u okviru panela lidera "Budućnost BiH".