Dodik: Nema osnova za istragu, Sud i Tužilaštvo BiH ilegalne organizacije

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Tužilaštvo BiH nema osnova da vodi istragu protiv njega u vezi sa kreditom za nekretninu u Beogradu.

"Moje je da odgovaram na dokaze, a nemaju dokaza ni za šta", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik kaže da ne može da vjeruje da su ozbiljni tužioci mogli da stave na papir stvari poput toga da je zloupotrijebio službeni položaj jer je otvorio račun na fizičko lice u poslovnoj banci.

"Kakva je to zloupotreba položaja", pitao je Dodik.

Dodik je naveo da je napravio ugovor da se taj objekat - nekretnina u Beogradu da u zakup i dogovorio neko avansno plaćanje.

"Kada su oni meni uplatili avans, ja sam taj avans iz Komercijalne banke uplatio na Pavlović banku da bi se razdruživao kredit", pojasnio je Dodik.

On je rekao da se stalno pričalo o tome i da je tek sada pokrenuta istraga, ističući da su njemu u Tužilaštvu BiH objašnjavali da će procedura biti u svojstvu svjedoka.

"Onda kada dobiješ papir vidiš da sumnjaju. Oni tvrde da sam ja to riješio putem keša. Prvo moraju dokazati odakle mi keš i iz koje kriminalne radnje sam imao taj keš. Oni to ne mogu da dokažu i ostaju dalje u tome", kaže Dodik.

Dodik je ponovio da Sud i Tužilaštvo BiH nemaju ustavni osnov i da su ilegalne organizacije.

"Jednog dana će se pojaviti organi vlasti na ovim prostorima u cjelini u BiH ili pojedinačno koji će poništiti sve ovo što oni rade", istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je pristao da ide u Tužilaštvo BiH da ne bi dozvolio dalje spekulacije na ovu temu.

"Odlučio sam da se pojavim u Tužilaštvu BiH, jer sam potpuno uvjeren da je to spekulativno", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je rekao da ne vrijeđa nikoga koristeći termin "muslimani" umjesto Bošnjaci, te istakao da te ljude poštuje, kao i da zavređuju mnogo više pažnje od svog rukovodstva, koje se mnogo više bavi "pokušajima da čaršijskim podvalama ovlada svim ostalim dijelovima".

"Na sceni su teške političke teme u kojima ti navodno `dobri bošnjani` sada nama hoće da uvale građanski tip, pa da se mi svi zovemo tako i to je moja vrsta diferencijacije na tu temu", rekao je Dodik.

Dodik: Uvijek ću osporavati kršenje Dejtonskog sporazuma

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da muslimani hoće da natjeraju ostale u BiH na promjene političkog sistema u građanski u kome bi "dramatična" manjina bili Srbi i Hrvati, te poručio da će uvijek osporavati kršenje Dejtonskog sporazuma.

"Poštujte slovo Dejtonskog sporazuma. Ja nikada nisam osporio naše prisustvo u BiH u skladu sa slovom Dejtonskog sporazuma, a osporavaću uvijek kršenje Dejtonskog sporazuma", rekao je Dodik za RTRS.

On kaže da je na sastancima sa zapadnim diplomatama tokom prethodnih sedmica zastupao interese Republike Srpske.

"Ja sam ovdje zadužen za ovaj narod. Da smo popustili i dali da unište Dejtonski sporazum nas ovdje ne bi bilo", rekao je Dodik.

Govoreći o pregovorima o izmjenama Izbornog zakona u BiH, Dodik je rekao da u BiH postoji problem zbog činjenice da jedan narod ne može da izabere svog predstavnika nego tog predstavnika bira drugi narod.

"/Lider HDZ-a BiH Dragan/ Čović je potpuno u pravu. Ova zemlja je zemlja tri konstitutivna naroda, to piše u Ustavu. Konstitutivni narodi moraju da budu izraženi kroz sve procedure i kroz sve sisteme. Hoćete da kažete da to što je /član Predsjedništva BiH Željko/ Komšić izabran nije zloupotreba? Svi kažu da jeste", rekao je Dodik.

On je dodao da smatra da je fer i pošteno da se Hrvatima omogući da hrvatski narod vidljivo izabere koga želi."To ne znači da on mora da bude Hrvat, ali pravo naroda da izabere mora da postoji", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da je budućnost Republike Srpske i srpskog naroda dobra i poručio da će nastaviti sa političkom borbom koja je ključna za opstanak srpskog naroda zbog opasnosti koje dolaze sa strana.

Dodik: Priča o otcjepljenju Srpske po nalogu Putina je u sferi fantazije

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nije ničiji igrač, već čovjek srpskog naroda i Republike Srpske, te da je u sferi fantazije priča da se Srpska tajno priprema za otcjepljenje i da mu je to naložio ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Pričao sam sa Putinom dvadesetak puta i čak sam jednom pokušao i da ga pridobijem pa sam mu rekao: `molim Vas predsjedniče, kada budete dijelili ili ravnali ovaj svijet, pripazite na nas`, na šta se on nasmijao", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik smatra da je Ukrajina kolateralna šteta globalnih odnosa i da je Rusija intervenisala kako bi zaštitila značajan broj Rusa koji žive u Ukrajini i obezbijedila im prava.

"Njima je prije samo godinu dana sadašnji predsjednik zabranio upotrebu ruskog jezika. To bi isto bilo kao da nama neko ovdje zabrani upotrebu srpskog jezika", istakao je Dodik.

Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, Dodik je rekao da je važno za Srpsku da Srbija ima stabilnu vlast.

"To je upravo vlast koju predvodi predsjednik države Aleksandar Vučić u pogledu stabilizacije institucija i međunarodnog i regionalnog položaja same Srbije. Bilo kakva promjena u tom pogledu bitno bi destabilizovala Srbiju, a ako bi se to dogodilo bili bismo u težem položaju", istakao je Dodik.

Govoreći o ubistvu policijskog službenika Radenka Bašića u Prijedoru, Dodik je rekao da ono dokazuje da mafija pokušava da bude moćna, a to je obračun sa onima koji se bore za pravdu i zakonitost.

"Policajac koji je ubijen je sinonim za one koji su se borili upravo tako. On se potpuno sigurno i stabilno osjećao i čuo sam da je od stana do posla išao pješice i upravo ga je na toj relaciji sačekao onaj koji je znao kako se to dešava. Žao mi je, ali ovo će promijeniti neke stvari", rekao je Dodik.

Kada je riječ o zaštiti policijskih službenika, kaže Dodik, stranci su nametnuli propise po kojima su umjesto njih zaštićeni kriminalci i lopovi, te najavio da će ti propisi uskoro biti promijenjeni.

"Zalažem se da preuzmemo propise iz vremena `Titovih policajaca` i vidjećemo kako dati prava policajcima. Ne treba dozvoliti da policajac zloupotrebaljva položaj, ali ako napadnete policajca vi ste napali državu i nećemo se smiriri dok to ne riješimo", naveo je Dodik.