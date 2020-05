Dodik: Nema saglasnosti za prijedlog za imenovanje sudije u Hagu

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da nijedan organ u BiH nije dao saglasnost za kandidaturu Jasmine Ćosić Dedović, koja je bila dio tima ratnog zločinca Nasera Orića, za sudiju Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.

"Takva osoba nikad ne može imati našu saglasnost i o tome ću obavijestiti sve one koji glasaju o izboru sudija suda pravde u Hagu", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

On je istakao da je to još jedna manipulacija i još jedno pitanje bez dogovora.

"To vrijeđa žrtve i porodice onih koje je ubio Orić i njegovi pratioci, za šta postoji niz dokaza. Samo strašivo sudstvo nije smjelo nikada da presudi taj zločin", ocijenio je Dodik.

On je podsjetio da je Tužilaštvo BiH uzelo predmet Orić od nadležnog suda u Bijeljini, nakon čega je u ovom tužilaštvu stajalo deset godina, te da su u međuvremenu umrli mnogi svjedoci.

Dodik je napomenuo da je u to vrijeme Jasmina Ćosić Dedović bila u timu odbrane Nasera Orića.

"To je vrijeđanje svih nas, žrtava prije svega, i neprihvatljiva je praksa u BiH da se na ovaj način zloupotrebljavaju procedure i donose odluke bez saglasnosti svih u BiH", naglasio je Dodik.

On je napomenuo i da je na drugoj sudskoj međunarodnoj instanci Bošnjak, te da Bošnjaci na ovaj način pokušavaju opet da predlože svog kandidata.

"To je moralo da se usaglasi među nama. Kada treba Hrvati ili Srbi da idu u međunarodne institucije to stoji kao što je recimo Venecijanska komisija gdje već dvije godine ne možete doći do prijedloga da ide Srbin i to se stalno odgađa, stalno se nešto pokušava izmisliti, a ovdje se zaobilazi kompletna procedura", istakao je srpski član Predsjedništva BiH.

On je ponovio da nijedan organ u BiH nije dao saglasnost da ona bude kandidat, ni Savjet ministara, ni Predsjedništvo, niti jedan dom Parlamentarne skupštine, nego da se ona pokušava na ovaj način "podmetnuti", zbog čega je i reagovao.

Dodik je u pismu upućenom ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Biseri Turković i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH istakao da je prijedlog kandidature Ćosić Dedović apsolutno neprihvatljiv, te da predstavlja omalovažavanje ne samo BiH, nego i samog ovog suda.