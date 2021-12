Dodik: Nema vraćanja u institucije BiH

BANJALUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da se ova stranka neće vratiti u institucije BiH dok iz pravnog prometa ne budu isključene intervencije na Krivičnom zakonu BiH.

"Nas ne interesuje kako će se to desiti. Neki oni koji su zabrljali gledaju kako će to eliminisati. Kad to urade vratićemo se u zajedničke institucije. Do tada nećemo odlučivati", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Dodik je istakao da je Predsjedništvo SNSD-a danas potvrdilo da BiH nema visokog predstavnika niti OHR, te da odluke koje takva struktura donosi, za ovu stranku nisu obavezujuće, niti će ih poštovati.

"Bilo kakva odluka sa takvog mjesta je kriminalna, van prava i Dejtonskog sporazuma", naglasio je Dodik.

On je naveo da SNSD ostaje posvećena stabilnosti, prije svega Republike Srpske, te parija koja se bori protiv bilo kakve destabilizacije i nasilja.