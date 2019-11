Dodik: Neprihvatljiv ostanak migranata u BiH

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji se danas u Sarajevu sastao sa njemačkom delegacijom, rekao je da je njegova poruka da je neprihvatljiv ostanak migranata u BiH, te da bi najbolje bilo da ih oni smjeste na svoje prostore ako hoće da rješavaju humanitarnu krizu.

"Od njih nikakav program nismo dobili, osim izražavanja volje da nešto pomognu.

Rekao sam im, i možda sam ih zato i iznervirao, da bi možda najbolje bilo da pokupe migrante, odvezu ih na svoje prostore i tamo ih smjeste ako hoće da rješavaju humanitarnu krizu", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On kaže da ne razumije zašto, ali je prijedlog da bude uspostavljena misija Fronteks u BiH, ali samo na granici sa EU, što bi doprinijelo jačanju granice Hrvatske, jer je ona granica EU, a da migranti nesmetano ulaze u BiH.

"Oni hoće da parkiraju migrante u BiH. Mi to ne možemo da prihvatimo. Možda ne vole tu vrstu priče, ali Fronteks ne može zato što još više zatvara granice", poručuje Dodik.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu člana Bundestaga Kristijana Šmita da Berlin poziva Dodika da prestane da blokira mjere za rješavanje migrantske krize u BiH, srpski član Predsjedništva BiH ističe da mu Šmit na današnjem sastanku u Sarajevu ništa od toga nije rekao.

"Nije morao da dođe u Sarajevo da to govori. Mogao je to reći i iz Berlina. Ako je to sve tačno, naravno", navodi Dodik.

On ističe da razumije humanitarnu dimenziju migrantske krize, ali da je narod u srpskim selima uznemiren zbog pojave migranata i da o tome mora da vodi računa.

"O tome smo na taj način i pričali", naveo je Dodik.