Dodik: Neprihvatljivo da Srbin ide na obilježavanje 'Oluje'

KRUPA NA UNI - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je za njega nemoguće da predstavnik Srba prisustvuje obilježavanju hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" i da bi to bilo nekorektno prema srpskim žrtvama u Hrvatskoj.

"Još nisam informisan da je to definitivna stvar, ali želim da kažem da sam protiv toga jer mislim da nije ni korektno od vlasti u Hrvatskoj da tako nešto traže, niti je korektno od bilo kojeg Srbina da ode na takvo mjesto", rekao je Dodik novinarima u Hašanima.

Dodik je naglasio da je tu riječ o progonu, egzodusu, etničkom čišćenju i ubijanju žena i djece ne samo na prostoru Hrvatske nego i na Petrovačkoj cesti i mnogim drugim mjestima.

"Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo i mislim da se to neće dogoditi“, poručio je Dodik.

Akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.

Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.

Prema podacima "Veritasa", tokom hrvatske vojno-policijske akcije "Oluja" iz svojih domova protjerano više od 220.000 krajiških Srba, a na evidenciji se nalaze imena 1.869 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1.220 civila.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine operaciju "Oluja" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, mada svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je "Oluja" imala sve karakteristike genocida.

Pitanje kontakt tačke saradnje sa Evropolom nije konačna stvar

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da uspostavljanje kontakt tačke saradnje sa Evropolom u Ministarstvu bezbjednosti BiH nije konačna stvar, ali da je i to bolje rješenje od onog koje je bilo do sada.

Dodik je podsjetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske iznijelo stav u vezi sa ovim pitanjem, te ukazao da je lociranje određenih stvari stalni problem na nivou BiH.

"Zna se da po Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu, BiH nema ni Ministarstvo bezbjednosti ni Savjet ministara ovakav kavim su ga napravili, kao monstruma koji treba da funkcioniše", rekao je Dodik novinarima u Hašanima.

S druge strane, dodao je Dodik, neke institucije međunarodne zajeednice žele da izgrade taj sistem i sav problem je u tome.

"Mi sad imamo činjenicu da postoji Ustav koji ne prepoznaje takve nadležnosti na nivou BiH i imamo nasilje međunarodne zajednice koja nam te stvari nameće", poručio je Dodik.