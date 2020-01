Dodik: Neprihvatljivo na dogovor ići novim dogovorom

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u Sarajevu da je potrebno ispoštovati postojeći dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH, a time i Savjeta ministara i da je "neprihvatljivo da se na dogovor ide novim dogovorom".

Dodik je povodom skidanja tačke o potvrđivanju imenovanja Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice sa dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, istakao da SDA zahtijeva da se ponovo prave dogovori i da to namjerno radi.

"Nema nijednog razloga da se Božović ne imenuje. On je prošao provjere Centralne izborne komisije i Agencije za istrage i zaštitu koji su dali pozitivan stav, bez obzira na pokušaje u Federaciji BiH da se Božović inkriminiše. Protiv njega se ne vodi nikakav krivični postupak", rekao je novinarima srpski član Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, to je namjerno napravljeno kako bi se zadržala priča da musliman Bošnjak koji sada, kao zamjenik, rukovodi tim ministarstvom neke stvari operativno može da uradi.

"Vidjećemo kako će se to odvijati. Mi smo ispoštovali sve. Ni meni se nisu dopali neki kadrovi koje je predlagao SDA, ali nisam smatrao da treba da urušavam princip da Bošnjaci predlažu svoje kadrove, Hrvati svoje, a mi Srbi svoje", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da nema razloga da 2021. godine ne bude izvršen popis stanovništva, jer BiH treba realan i pošten popis imajući u vidu da se iz nacionalne strukture izvlači sistem odlučivanja u BiH i da u tom pogledu treba eliminisati svaku vrstu spekulacije.

"Nisam za odgađanje, ali očigledno da neki u BiH misle da samo treba da se vrši popis po elementima koji oni misle da je jedino ispravan", rekao je Dodik i podsjetio na niz nepravilnosti tokom proteklog popisa stanovništva.

On je podvukao da se svi problemi mogu prevazići, ali ako ih bude da će Srbi uraditi pošten popis radi svojih statističkih podloga potrebnih za ekonomiju i druge oblasti, koliko god ga "Evrostat" ne bi prihvatao.

"Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu vratiti njenu imovinu"

Dodik je na Božićnom prijemu koji je upriličio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom ocijenio da ovaj prijem pokazuje da BiH ima potencijal da uvažava različite vjere, ali da je današnje okupljanje ipak u sjenci činjenice da SPC nije vraćena imovina i da objekte milionske vrijednosti u Sarajevu zadržavaju federalne i kantonalne vlasti, koje ništa ne čine da se to pitanje riješi.

"Ovo je po ko zna koji put da se organizuje prijem za Božić, a da se ponavlja ista matrica - da niko ništa nije uradio po tom pitanju. To govori o odnosu Sarajeva prema SPC, koji je katastrofalno loš, koji ne može da pokaže da je ovaj grad multietičan, jer ne uvažava osnovna prava, a to je pravo vjerske zajednice na imovinu", rekao je Dodik.

On je napomenuo da u ovom pogledu ni međunarodna zajednica ništa nije učinila.

"To pokazuje da je to sprega međunarodnog faktora i vlasti u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo da se ta imovina ne vrati", navodi Dodik.

On je dodao da ni pokušaji dogovora na najvišem nivou nisu dali rezultata, podsjetivši da je prije 15 godina na sastanku u Vašingtonu utvrđena obaveza da se to pitanje riješi, ali ni do sada nije riješeno.

"To govori da Sarajevo ne može da ima epitet grada koji uvažava sva prava", rekao je Dodik i poručio da pitanje vraćanja imovine SPC-u mora biti riješeno.

Dodik je na prijemu svim ljudima poželio zdravlje i sreću, kao i društvu u cjelini, istakavši da je Božić vrijeme okupljanja i mirboženja.

On je mitropolitu Hrizostomu zahvalio na organizovanju prijema, dodavši da je na današnji skup došao da svim ljudima prenese pozdrave mira.

"Pravoslavci se okupljaju za vrijeme Božića ne samo da se pozdravljaju, već i mirbože, i zato je pozdrav 'Mir Božiji, Hristos se rodi' upućen svim ljudima kao želja za mir, stabilnost i sreću", rekao je Dodik novinarima.