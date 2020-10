Dodik: Neprihvatljivo prisluškivanje bilo koga

BANJALUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik osudio je prisluškivanje rukovodioca prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibora Pavlovića, koji je i kandidat ove partije za gradonačelnika Prijedora na predstojećim izborima.

Dodik je rekao novinarima u Šipovu da je to neprihvatljivo.

"Neprihvatljivo je da se to uvuče u politički sistem i život i onda to postaje problem. Očigledno je to urađeno sa namjerom, ali razgovaraćemo o tome sa Pavlovićem. Osuđujem takvo ponašanje, ne samo prema kandidatu SNSD, već prema bilo kome", rekao je Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH.

On je rekao da će se o ovom slučaju raspitati u MUP-u Republike Srpske, te da postoje organi za kontrolu takvih stvari koje, kako je naglasio, mogu "da posluže za namjernu disreditaciju i ništa više".

Rukovodilac prijedorske Filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dalibor Pavlović izjavio ranije da se plaši da je motiv zbog kojeg je neko postavio uređaj za prisluškivanje u njegovu kancelariju političke prirode i da je to zbog toga što je kandidat SNSD-a za gradonačelnika.

Policijska uprava Prijedor saopštila je jutros da je lice čiji su inicijali D.P. juče u 14.20 časova prijavilo da je na radnom mjestu pronašlo skriven audio uređaj za tonsko snimanje.

Tužilac Okružnog tužilaštva Prijedor izjasnio se da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. U toku utvrđivanje okolnosti izvršenog krivičnog djela i pronalazak izvršioca.