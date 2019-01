Dodik: Nesigurne prognoze za BiH, učiniću sve da se održi mir

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da nema tog proroka na svijetu koji bi mogao da prognozira šta će biti sa BiH u budućnosti, a da on lično čini i činiće sve da se održi mir i stabilnost.

"Podijeljenost u BiH je sve veća. Ovo je zemlja apsurda, ne bih se usudio ništa prognozirati za BiH. Jedino što bih želio samo, i to ću činiti u svemu što radim, a to je da se održi mir i stabilnost", rekao je Dodik za Radio-televiziju Srbije povodom inicijative lidera SDA Bakira Izetbegovića o promjeni naziva Republike Srpske.

Dodik je istakao da, sa druge strane, Republiku Srpsku vidi u budućnosti kao jaču, bolju, zadovoljniju i okupljeniju i poručio da sastanak svih lidera i vlasti i opozicije povodom inicijative SDA svjedoči da bilo kakvi ataci na Republiku Srpsku ne mogu da prođu.

"Republika Srpska ostaje privržena saradnji sa Srbijom i na pozicijama podrške stavovima Srbije što se tiče Kosova, odnosno sporazuma sa Prištinom i Srpska od tih stavova neće odustati", poručio je Dodik.

Govoreći o narednim potezima, Dodik je naveo da će se ovih dana sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a o ovdašnjoj situaciji i svojim stavovima upoznaće u utorak i srijedu, 29. i 30. januara i visoke funkcionere EU Federiku Mogerini i Žan-Kloda Junkera.

On je ocijenio da Srbija ima uravnoteženu i korektnu poziciju što se tiče čitave BiH, a i Republike Srpske i da je neopravdano satanizuju u Sarajevu.

"Svjedok sam toga kako se svakog dana i trenutka pokušava neka pakost putem diplomatskih kontakata nametnuti ili `namjestiti` Srbiji. Sarajevo nije prijateljsko prema Srbiji po pitanju Kosova. Oni bi najradije donijeli odluku da se /samoproglašeno/ Kosovo prizna, a kada kažete da bi Republika Srpska po tom njihovom osnovu tražila da se to isto učini sa njom, oni bi bili spremni da, navodno, ratuju, ali nemaju čime", rekao je Dodik.

On je ocijenio da su Izetbegović i SDA, nervozni zvog gubitka pozicija na lokalnom nivou, povukli nestrpljiv potez koji je otkrio njihov glavni cilj - da se ukine Republika Srpska.

Dodik je ukazao da su Bakir Izetbegović i njegova politička partija proteklih decenija dobijali sve što su htjeli od međunarodne zajednice i "servilnih političara iz Republike Srpske".

"Svakako naviknuti na tako nešto, nervozni zvog gubitka pozicija na lokalnom nivou na izborima, a i sve lošije pozicije kod međunarodnog faktora, oni su povukli nestrpljiv potez ukazujući na svoj glavni cilj, a to je ukidanje Republike Srpske i da se ponize Srbi na ovim prostorima", rekao je Dodik.

Govoreći o tome šta bi bilo kada bi inicijativa došla pred Ustavni sud BiH, Dodik podsjeća da član jedan, stav tri Ustava BiH kaže da BiH čine dva entiteta, Federacija BiH i Republika Srpska.

"To je naše ime i prezime i u tom pogledu za svaki ustavni sud, za svakog pravnika je veoma jasno da ne može Ustavni sud da odlučuje o tome", istakao je Dodik.

On je objasnio da je ideja ili namjera Izetbegovića i SDA da se putem završetka procesa osporavanja imena stvori mogućnost da se izađe na međunarodnu scenu i tamo pokuša kod Međunarodnog suda pravde, kako su činili individualnim tužbama u slučaju "Sejdić-Finci" tvrdeći kako su ugrožena ljudska prava, dovesti do osporavanja imena Republike Srpske.

Dodik kaže da se "oni pozivaju na razne konvencije međunarodnog prava".

"Kada se mi pozivamo na Povelju UN koja govori o pravu naroda na samoopredjeljenje, što nesumljivo Srbi imaju kao narod, onda se ovdje digne opšta gužva, svi reaguju iz međunarodne zajednice, rekao je Dodik.

On je podsjetio da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao da je to neodgovorna inicijativa Bošnjaka, odnosno SDA, ali nije rekao da je to antidejtoisnka aktivnost.

"Šta god mi progovorimo u Republici Srpskoj, on ne oklijeva da nas okarakteriše kao one koji ruše Dejton, što naravno nije istina", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je glupost Izetbegovićeva izjava da je spreman da odustane od inicijative ako SNSD odustane od "zapaljivih postupaka u narednih šest mjeseci".

"To je glupost, zamislite da jedna politička partija traži od druge da promijeni svoje ponašanje. Mi smo dobili legitimeitet na izborima. SNSD je dobio srpskog člana Predsjedništva i predsjednika Republike. SNSD je dao predsjednika vlade Republike Srpske i daće predsjedavajućeg Savjeta ministara", rekao je Dodik.

On je naglasio da je SNSD nezaobilazna politička partija koja može da postavlja uslove u BiH.

"Ovdje ništa ne funkcioniše na bazi postavljanja uslova. Očigledno da sam ga dovoljno iziritirao svojim dolaskom u Sarajevo, jer je atmosfera koju su pravili u diplomatskim i drugim aktivnostima glumeći žrtvu i pokušavajući da iz toga izvuku određene benefite odavno prošla. Dakle, ja nemam namjeru da se tamo slikam niti mi je stalo do te plate koju tamo zarađujem. Tamo sam u ime Republike Srpske i srpskog naroda i tamo ću se ponašati isključivo na taj način", poručio je Dodik.

Dodik je izrazio nadu da će i međunarodni faktor pustiti političke procese u BiH.

Povodom poziva SDA međunarodnoj zajednici da "prestane da se povlači pred Dodikovim nasrtajima na BiH", predsjedajući Predsjedništva BiH je istakao da se on vodi isključivo voljom naroda koji ga je birao.

"Oni često pozivaju međunarodnu zajednicu da me sankcioniše. Vodim se isključivo voljom naroda koji me je birao i bavim se politikom da ne razočaram one koji su me birali", istakao je Dodik.

On je poručio da mu je glavni cilj, kada završi političku karijeru i bude šetao glavnom ulicom u Banjaluci, da se ljudi za njim ne okreću i ne psuju ga, nego da ga pozdravljaju sa poštovanjem.