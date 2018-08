Dodik: Nezavisna komisija da utvrdi istinu o Srebrenici

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska želi nezavisnu komisiju koja će da ispita i sačini izvještaj o dešavanjima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i o stradanju Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, te da je već nekoliko stručnjaka prihvatilo razgovor.

Dodik je rekao da se vodi komunikacija sa pojedincima od struke i jakog moralnog integriteta.

"Razgovaramo i sa jednim od bivših sudija Haškog tribunala da i on bude dio toga. Želimo da to bude jedna komisija od koje će Republika Srpska prihvatiti taj izvještaj, ali bi bilo nepohodno da i drugi to isto naprave", objasnio je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska ne želi komisiju u čiji rad će se neko miješati, pa bio to i Stejt department.

Dodik je podsjetio da se moglo vidjeti kako izgleda kada je Stejt department podržavao visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna i kada je formirana komisija koja je pod njihovim uticajem iznijela niz netačnih podataka.

On je rekao da ne vidi razlog zašto je Stejt department reagovao nakon što je Narodna skupština odbacila izvještaje o Srebrenici, osim da tamo i dalje sjede recidivi stare administarcije koja tako reaguje.

"Da je to politika predsjednika (SAD Donalda) Trampa integrisana u Stejt departmentu, onda bi sigurno imali podršku da se dođe do istine. Mi želimo istinu, ali ono što je bilo napisano nije sva istina. Bilo je mnogo netačnih podataka i mnogo podataka koji nisu bili unutra", ocijenio je predsjednik Srpske.

On je naveo da će sve što je bilo tačno u pretodnim izvještajima biti integralni dio novog izvještaja.

Dodik je istakao da su lica koja su stradala 1992. i 1993. godine uvrštena na spisak stradalih između 11. i 19. jula 1995. godine, a nije uvrštena nijedna srpska žrtva, koja je tu stradala.

Prema njegovim riječima, u tom periodu bilo je i Srba koji su stradali od bošnjačke 28. divizije čiji su pripadnici, dok su se povlačili, ubijali Srbe, civile, gdje god su stigli.

"Nijednog Srbina nema na spisku što govori da je to bilo tendenciozno i zato je moralo biti poništeno", zaključio je Dodik.

Američki Stejt depertment smatra da je Narodna skupština Republike Srpske 14. avgusta napravila pogrešan korak odbijanjem izvještaja Komisije o Srebrenici iz 2004. godine.

U ranijem saopštenju, koje je potpisala portparol Heder Nojert, navodi se da su "međunarodni sudovi zaključili da se u Srebrenici 1995. godine dogodio genocid" i da je odluka Vlade Republike Srpske da usvoji izvještaj bila, kako kažu, važan korak u okviru pomirenja u BiH i suočavanja sa teškim činjenicama iz prošlosti.

"Pokušaji da se odbaci ili izmijeni izvještaj o Srebrenici su dio širih napora da se revidiraju činjenice o prošlom ratu, da se negira istorija i politizuje tragedija", mišljenja je portparol Stejt departmenta.