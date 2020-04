Dodik: Nije postignut dogovor o raspodjeli 330 miliona KM

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da još uvijek nema saglasnosti o raspodjeli 330 miliona KM koje bi BiH trebalo da dobije od Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, te izrazio nadu da će narednih dana biti postignut dogovor i poslat zahtjev toj finansijskoj organizaciji.

Dodik je pojasnio da je riječ o kriznom paketu MMF-a, a ne o redovnim sredstvima MMF-a da se na njih primjenjuje srazmjera jedna trećina prema dvije trećine što se tiče entiteta, nego shodno krizi koja je evidentno gotovo ista i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.

"Očekivali smo da ćemo imati raspodjelu 60 prema 40 vezano za FBiH i Srpsku, s time što bi se pola procenta i sa jedne i sa druge strane dalo Brčko distriktu, koji nije uopšte uključen u ovaj aranžman", izjavio je Dodik večeras za Federalnu televiziju.

On je naglasio da o tome nije postignut dogovor i dodao da u samoj Federaciji nije postignut dogovor o kantonalnoj raspodjeli sredstava i da je to dovelo do toga da taj aranžman sa MMF-om nije potpisan.

"Gubimo sedam dana i vjerujem da ćemo narednih dana uspjeti da se dogovorimo i pošaljemo MMF-u, jer nema paketa pomoći privredi bez tih stranih sredstava od MMF-a i drugih kreditora", istakao je Dodik.

On je rekao da su juče na sjednici Predsjedništva tražili da se pokuša razgovarati sa kreditorima da stave moratorijum na povrat sredstava, čime bi u BiH bio oslobođen znatan dio novca.

"Nesumnjivo je da Centralna banka BiH mora preduzeti značajne mjere kako bi pomogla privredi. Ovo što sada radi nije nikakva pomoć", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da niko ne dovodi u pitanje Centralnu banku, njenu ulogu i novac koji je tamo deponovan, već je riječ o tome da kroz dva oblika - obaveznu rezervu te finansijske institucije i kroz višak sredstava koji poslovne banke kod nje drže, tu ima ima više zamrznutog novca nego što ga ima u opticaju u BiH.

"Ako ima manjak novca u opticaju, onda investicije i privreda trpe i nemate dovoljno novca da bi mogli da pokrenete neke investicije, pogotovo velike", konstatovao je Dodik.

On je ocijenio da bi se mogle napraviti promjene koje ne bi dovele u pitanje poziciju Centralne banke i da se napravi jedan paket da se pomogne bankama i privredi.

Dodik je istakao da se samo traži ono što je moguće u okviru sadašnjih elemenata Centralne banke i da niko ne traži štampanje novca.

Navodeći da nije zadovoljan radom Centralne banke BiH, Dodik je rekao da je i nabavka 130 respiratora u Kini bila vezana za rad te banke.

"Centralna banka nije našla za shodno da produži svoj rad za inostrana plaćanja tako da smo mi gubili dane zbog vremenske razlike nismo uspijevali da platimo i zbog toga smo izgubili značajan dio robe", dodao je Dodik.

Dodik je naglasio da je na nivou BiH, entiteta, kantona i opština, javnog sektora, privrede, javnih preduzeća potrebno donijeti konzistentan sistem mjera da bi se uspješno odgovorilo na krizu koja donosi ogromne gubitke.

On je dodao da se u Srpskoj pokušava napraviti konzistentan sistem mjera, da se obezbijedi podrška privredi, te pojednostavi prolazak robe.

"Juče smo dogovorili /Predsjedništvo BiH/ da budžet BiH prilagodimo situaciji i gubicima koji će nastati zbog pandemije. Zato je budžet vraćen Savjetu ministara", dodao je on.