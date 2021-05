Dodik: Nije u redu, niste u pravu, blefirate i petljate

BIJELJINA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ne prihvata imenovanje njemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije.

Dodik je rekao da je Savjet za provođenje mira blefirajući nešto navodno imenovao, ocijenivši da je riječ o neproceduralnom imenovanju na bazi ignorisanja.

"Ta persona koju su oni navodno imenovali za svog visokog predstavnika, neće biti prihvatljiva i Republika Srpska neće prihvatiti ime, niti bilo kakve njegove ingerencije", rekao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je pozvao javnost da ne prihvati imenovanje Šmita, jer on nije formalno ni imenovan.

"Vi koji ste samozvani i koji blefirate ponovo hoćete da nam nametnete priču o nekom visokom predstavniku krijući se da je to Nijemac iza koga bi navodno trebalo da stoji Njemačka, a mi treba da se prepadnemo i kažemo ok. Nije ok, nije u redu, niste u pravu, lažete, blefirate i petljate", rekao je Dodik.

On je poručio da Republika Srpska neće da pristane na takvo blefiranje i blamažu međunarodnog faktora, jer oni nisu imali pravo da imenuju visokog predstavnika.

"Nema ni Savjeta bezbjednostni u pogledu donošenja relevantne rezolucije kako su to oni sami rekli. Sve je to rađeno na jedan sumnjiv način, kao što je i BiH sumnjiva. To je samo dokaz da BiH ne treba da postoji kao zemlja", rekao je Dodik.

On je ocijenio da na jedan arogantan, nepošten način pokušavaju da izvrgnu ruglu međunarodno pravo i Aneks 10 Dejtonskog sporazuma i da navodno imenuju nekoga koji bi došao u ime njih da nešto radi.

"Taj neko može da radi u ime njih, a što se tiče nas neće da radi", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je ovo najbolji dokaz da međunarodna zajednice ne vjeruje u BiH.

"Ovo nije imenovani visoki predstavnik i molim našu javnost da to tako tretira", rekao je Dodik i poručio da je na ovom imenovanju pala priča predstavnika međunarodne zajednice o vladavini prava.

U javnom diskursu već se koristi termin imenovan, kaže Dodik i dodaje da Šmit nije imenovan.

"To je pokušaj imenovanja, to je blef 'ako prođe prođe'", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni moraju da se suoče s činjenicom da je Narodna skupština Republike Srpske donijela zaključke koji su veoma precizni i jasni.

"Naravno da možemo da razgovaramo o novom visokom predstavniku pod uslovom da se poštuje procedure za njegov izbor i imenovanje. Ukoliko to ne bude, naravno da nećemo prihvatiti nijedno drugo sumnjivo imenovanje, pa ni ovo koje su oni pokušali da naprave", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni uporno krše međunarodno pravo i ne mogu da se pozivaju na vladavinu prava.