Dodik: Nijedna odluka više ne može biti donesena bez Srpske

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da je Republika Srpska formiranjem vlasti na nivou BiH postala relevantan faktor u odlučivanju na nivou BiH, gdje nijedna odluka ne može proći ako nije odraz volje njenih predstavnika, navodeći da je Program reformi BiH podržan jer ne prejudicira članstvo u NATO-u.

"Nema nijedne odluke ako ona nije odraz moje volje kao srpskog člana Predsjedništva, naših ministara i predsjedvajućeg Savjeta ministara. U Savjetu ministara imamo predsjedavajućeg i tri ministra, što se nikada do sada nije desilo. To govori da smo pregovarali na najbolji način i doveli se u poziciju da budemo relevantan faktor odlučivanja na nivou BiH, kao što smo bili 2014. godine, dok nisu došli SDS i PDP i srozali do tada neprikosnovenu poziciju Srpske", rekao je Dodik sinoć za RTRS.

On je dodao da to pokazuje odnos SDS-a i PDP-a prema Srpskoj.

"Mi želimo da vratimo tu poziciju Srpskoj, ali ne da bismo blokirali integracije u EU i saradnju sa NATO-om i vojskama Srbije i Rusije", istakao je Dodik.

Resurs Srpske, kako je naveo, jeste i u činjenici da srpski član Predsjedništva ima pravo veta na sve odluke, a većina odluka iz vojnog i spoljnopolitičkog domena donosi se konsenzusom.

"Moj glas sigurno neće dobiti ako nije u interesu Srpske. I u mnogo težim okolnostima kada su izrečene prijetnje mojoj porodici i meni nisam odustao od odbrane interesa Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je ponovio da Program reformi BiH ne prejudicira članstvo u NATO-u, što znači da o tome treba da bude donesena nova odluka, što je prihvatio i NATO.

"Sve odluke koje su do sada donesene na nivou BiH govorile su da se traži integracija. Ovo je prvi dokument zajedničkih organa BiH koji kaže da ne tražimo ulazak u NATO zbog čega se Program reformi i dostavlja u NATO da bi znali da ne tražimo integracije. NATO nema šta odlučivati, već to samo prima k znanju.

Ako nešto želi u BiH mora doći kod mene kao člana Predsjedništva, našeg zamjenika ministra odbrane i naših ljudi koji su u komandi (Oružanih snaga). Ali sada imamo kompaktan tim u Sarajevu i smatram da to niko ozbiljan pa ni NATO neće ignorisati", kaže Dodik.

On je podsjetio da je rečeno da će Program reformi BiH stupiti na snagu tek kada bude formiran Savjet ministara.

"Htio sam da bude formiran Savjet ministara i da postoji nešto da vrši pritisak za to i bio sam u pravu. To sam tražio jer su podvale na nivou Sarajeva trajna kategorija. Ovako sam znao da će i stranci očekivati da to bude urađeno i da će pritisnuti Bošnjake. Kada smo napravili sporazum sa SDA to je propalo, a kada smo dogovorili sa Kvintom koju predvode SAD došlo je do formiranja Savjeta ministara", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, veoma je važno da je formiranjem Savjeta ministara prekinut kontinuitet lošeg ponašanja Mirka Šarovića, Igora Crnatka i drugih iz Srpske.

"Veoma skupo nas je koštalo to što je Šarović pušten prije iz zatvora, a mi nismo odlučivali o tome. Zbog toga je pristao da bude servilan", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, NATO traži da država koja želi članstvo, napiše godišnji akcioni plan (ANP) i svake godine dostavi izvještaj o napretku.

"Program reformi nema vremenski rok trajanja, već je to okvir reformi koje moramo provesti i kada dođemo u poziciju da se to sprovede pitaćemo se mi", zaključio je Dodik.

On je podsjetio da Mladen Ivanić i opozicione stranke iz Srpske nijednom nisu odbile ANP, već su ga devet puta skidali sa dnevnog reda.

"Skinuti sa dnevnog reda znači ostaviti za kasnije, a odbiti znači da nema ANP-a. NATO traži dokument koji se zove ANP, ako se ne zove tako onda nema snagu", naglasio je Dodik.

Komentarišući izjavu novoimenovanog ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković da će za pristupanje BiH u NATO biti potreban referendum, Dodik je poručio da ne dolazi u obzir nikakav referendum na nivou BiH.

"Može se sprovoditi referendum u Srpskoj. Vjerujem da će i dio zaključaka koji će biti usvojeni na sjednici Narodne skupštine posvećenoj Programu reformi ići ka tome da u slučaju svake eventualne odluke ili traženja takve odluke bude sproveden referendum, ali ne na nivou BiH jer bismo mi bili manjina. To smo gledali kada se raspadala Jugoslavija", kaže Dodik.