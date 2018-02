Dodik: Nikada u Hrvatskoj nisam imao incident

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da nikada u Hrvatskoj nije imao, niti izazvao incident.

"U Hrvatskoj nikada nisam imao, nitio izazvao incident. Prije nekoliko dana kada sam se vraćao sa proslave Dana državnosti Srbije, kod Vinkovaca je moju kolonu zaustavila hrvatska saobraćajna policija zbog prekoračenja brzine. Uredno smo platili kaznu i to je to", rekao je Dodik novinarima.

On kaže da kada ide u Hrvatsku ne nosi oružje, niti treba da ga štiti policija te zemlje.

"Ne treba me štititi policija Hrvatske kao ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka i član Predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Ne osjećam se sigurno da me oni štite i vjerujem da će veoma brzo biti izgrađen put od Banjaluke do Bijeljine, do granice sa Srbijom, i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku", rekao je Dodik.

On je dodao da kada putuje kroz Hrvatsku nema obavezu da se prijavljuje nadležnim institucijama, te da i kada bude čan Predsjedništva BiH neće mu trebati pratnja, ni zaštita Hrvatske.

Na pitanje da li je bilo razgovora sa DNS-om o kandidatu za najviše funkcije na predstojećim izborima (predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništav BiH iz Srpske), Dodik je rekao da će sve biti u redu i dogovoreno.