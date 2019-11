Dodik: Nikakav dokument koji prejudicira članstvo u NATO nije usvojen

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras da dokument Program reformi BiH koji je danas uvojilo Predsjedništvo BiH ne prejudicira članstvo BiH u NATO, niti narušava vojnu neutralnost.

Komentarišući optužbe SDS-a i PDP-a da je riječ o izdaji i da BiH ide ka NATO-u, Dodik je rekao da bi oni trebalo da krenu još od onoga što je govorio Vuk Karadžić, koji je podučavao pismenosti, "piši kao što se govoriš, čitaj kao što je napisano".

Dodik je naglasio da na prvoj strani dokumenta piše da ne prejudicira članstvo u NATO.

"Ovo nije dokument koji prejudicira članstvo u NATO, nego se čak otvoreno kaže da su to reforme koje ne prejudiciraju članstvo, da je za svaku vrstu i kretanje ka članstvu potrebna nova odluka Predsjedništva i Parlamentarne skupštine, te da će se odluka donositi u skladu sa stavovima svih organa vlasti. Prema tome, to je jedan novi kvalitet", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

On je naveo da se u ovom dokumentu nalazi nekoliko bitnih stvari, a jedna od njih koja je značajna za Republiku Srpsku predviđa da se smanji broj pripadnika Oružanih snaga u profesionalnom radu, čime bi se smanjili troškovi.

Dodik je podsjetio da je ranije u BiH bošnjačka strana insistirala da se donese Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP) i da je to uslov za imenovanje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Mi smo donijeli dokument koji se zove reformske aktivnosti BiH i zato bi bilo dobro da oni koji to kritikuju pročitaju šta tamo piše i kako piše, a onda da govore", poručio je Dodik.

On je istakao da je, poslije dugih razgovora, pronađen neki dogovor s ciljem da se stvore uslovi da se imenuje predsjedavajući Savjeta ministara, što je i urađeno.

"Ja razumijem ove iz SDS-a i PDP-a. Mislim da bi trebalo malo da prestanu da se ljute, vidim da su bijesni, razumijem to zato što su oni dugo neopravdano sjedili na mjestu u organima vlasti BiH, a ovim se ruši njihova privilegija i pokušaji da urade mnogo štošta što nije u skladu sa stavovoima Narodne skupštine Republike Srpske", kaže Dodik.

Dodik je naglasio da nigdje nije urušen princip vojne neutralnosti koji je Republika Srpska usvojila u Narodnoj skupštii i pozvao SDS i PDP da pokažu gdje piše da je to dovedeno u pitanje.

On je najavio da će o tome detaljno informisati Vladu Srpske.

Dodik je naglasio da sada ovo dovodi Republiku Srpsku u poziciju onoga što Srbija ima i da je uvijek okvir Srpske bio da prati Srbiju, koja je, takođe, vojno neutralna.

"Mi ćemo pratiti sve oblike saradnje koje Srbija ima s NATO-om. Možemo da sarađujemo i uvijek smo govorili da možemo da sarađujemo, ali da ne želimo da damo bilo kakav doprinos tome da se krećemo ka integraciji u NATO", ponovio je Dodik.

Dodik rekao da je siguran da će i sam NATO najbolje protumačiti ovaj dokument te da bi možda bilo najbolje da SDS i PDP sačekaju i vide na koji će način sam NATO ocijeniti ovaj dokument.

Komentarišući izjavu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića da ovim dokumentom niko nije dobio, niti izgubio, Dodik je rekao da će ovih dana biti razovarano o tome.

"Šta je ko dobio ili izgubio, to je neka druga tema. Mislim da je to dio nekog kompromisa. Neke stvari su naprosto morale ovoliko dugo da traju da bi se došlo do toga", rekao Dodik.

Na pitanje hoće li nakon ovoga BiH krenuti naprijed, Dodik je rekao da se ništa dramatično nije desilo, da je normalno formiranje vlasti nakon izbora svuda u svijetu, samo je u BiH od toga napravljeno čudo.

"A sada se pravi čudo i od toga ako se formira vlast. Mnogo je nejasnih pitanja i problema i nedogovorenih politika, ali da misli da se tu neće ništa posebno desiti", dodao je on.

On je istakao da treba da se radi na evropskim integracijama, te podsjetio na prijedlog Francuske koji govori o sedam brzina i poglavlja. Dodik je ocijenio da je taj prijedlog unio još više zabune u proces pridruživanja, ali da je dobra vijest da je konačno Evropska komisija odredila komesara za proširenje koji će se tim pitanjima baviti.

Dodik kaže da BiH ima nekoliko konkretnih projekata za koje misli da nikome nisu problem, kao što je autoput Beograd - Sarajevo, na čemu treba da radi novi Savjet ministara.

On je napomenuo da BiH nema usvojen budžet u tekućoj godini i da još nisu obavljene pripreme za onaj za iduću godinu, te dodao da su to pitanja kojim se tek trebati baviti.