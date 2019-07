Dodik: Niko neće zaplakati jer se Tačiju nešto ne sviđa

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Kosovo pozvano u formatu koji je predviđen za takve sastanke, te da ga ne zanimaju "osjećaji" Hašima Tačija.

"Njegova uvrijeđenost i njegov osjećaj o tome mene uopšte ne zanima. U formatu kako je to predviđeno za prethodne sastanke tog tipa Kosovo je bilo predviđeno sa nekom vrstom fusnote. To što se njemu ne sviđa, niko neće zaplakati, a nećemo osjećati neki gubitak što se on neće pojaviti. Bio je pozvan u formatu kakav je predviđen za te skupove, ja se slažem sa njegovim stavom da ne dođe", rekao Dodik za ATV.

Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači rekao je da neće prisustvovati Samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi /SEECP/ u BiH, jer je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države-učesnice.

Učešće Kosova na SEECP riješeno je 2014. godine uz saglasnost svih onih učesnica koje ne priznaju Kosovo: Srbije, Grčke, Rumunije, Moldavije i BiH.

Prema tom rješenju, Kosovo se odriče svog subjektiviteta kao nezavisne države i prihvata da u SEECP uđe kao nedefinisani subjekt Kosovo, uz fus notu.

To isto prihvataju i sve druge učesnice SEECP, i one koje inače priznaju Kosovo i one koje ga ne priznaju.

(NN/atvbl.com)