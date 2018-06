Dodik: Niko u Srpskoj nije tražio da ga zaštite britanski vojnici

PRNJAVOR - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da niko u Republici Srpskoj nije tražio da ga štite britanski vojnici, a, ako je to učinio neko sa nivoa BiH, moraće da objasni zašto.

"Organi Republike Srpske to ne trebaju, niti je to ko tražio. Ako je to samostalno urađeno od Britanaca onda je to miješanje u unutrašnje stvari ovdje i to je akt ravan upadu u ovu zemlju", rekao je Dodik novinarima u Prnjavoru.

Komentarišući mogućnost razmatranja Prijedloga zakona o stranim donacijama u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je rekao da to nije ništa neuobičajeno i da su mnoge zemlje to pitanje regulisale.

Dodik je naglasio da je evidentno da se u javnosti diskutuje o tome da razni stranci ovdje nešto pokušavaju i istakao da je takva i informacija da Velika Britanija šalje svoje vojnike da bi navodno omogućila bezbjedno okruženje u BiH.

"Svima je jasno da se zloupotrebljavaju sredstva navodnih nevladinih fondova, koji su u stvari vladine organizacije, a koja se daju raznim organizacijama ovdje. Jasno je da su takve organizacije usmjerene ka destabilizaciji društva u cjelini, a ne razvoju demokratije i onog što oni propagiraju", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, niko im ne brani da nastave dalje da rade, samo što će to morati da se evidentira i kontroliše sa stanovišta obavještavanja javnosti ko je šta dobio i kako šta radi.

Britanski "Times" objavio je informaciju da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti Misiji EU i NATO u BiH kako bi "spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore".

U Ambasadi Velike Britanije su naveli da ta informacija nije tačna, već da je Velika Britanija odgovorila na zahtjev operativnog komandanta EUFOR-a za upućiuvanje dodatnih 40 vojnika kako bi se unaprijedili kapaciteti EUFOR-a za pregled situacije i pružila podrška komandantu u njegovoj misiji osiguranja sigurnog okruženja u BiH.