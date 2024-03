Dodik, Nikšić i Čović u četvrtak u Beču

BEČ - Ambasador BiH u Austriji Siniša Bencun objavio je danas na X platformi da će se u Diplomatskoj akademiji u Beču u četvrtak, u "ovim važnim danima za evropsku budućnost BiH", održati panel diskusija na visokom nivou sa ključnim donosiocima odluka iz BiH.

Najavljeno je učešće predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, federalnog premijera i lidera SDP-a BiH Nermina Nikšića i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

In important days for #BiH EU path, we invite you to high-level panel discussion on EU future of BiH with decision makers @Dragan_Covic @MiloradDodik Nermin Nikšić Thu 14 March 10:30 @DA_vienna Please register at [email protected] or via https://t.co/fORPBcQRdP