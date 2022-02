Dodik: Nisam dobio poziv na saslušanje zbog zakona koji je Incko nametnuo

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da za Republiku Srpsku ne postoji "zakon o zabrani negiranja genocida", koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, te da će republičke institucije zaštiti svakog protiv koga budu pokrenute istrage i procedure u tom smislu.

Dodik je novinarima rekao da nije dobio poziv na saslušanje zbog kršenja ovog zakona, te da se neće odazvati ukoliko ga dobije.

"U Srpskoj taj zakon ne važi i ne primjenjuje se. Tako je odlučila Narodna skupština i to niko ne može da poništi, pa ni Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg Republika Srpska ne priznaje. On je individualno lice. Ako to uradi, tužićemo ga na sve strane svijeta", kaže Dodik.

On je napomenuo da je ideja bila da se kroz priču o zabrani negiranja genocida otvori široko polje za političku diskvalifikaciju Republike Srpske i srpskog naroda, u smislu da je to "genocidni narod i genocidna tvorevina".

"I da se jednog dana kroz medijsku propagandu dođe do situacije da treba ukinuti Srpsku, jer ne može da postoji nešto što je genocidno. Ako imaju poštenu namjeru, a ne tu, onda će prihvatiti onaj zakon koji smo mi predložili, a to će biti test i našeg daljeg učešća u radu u zajedničkim institucijama", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik je naveo i da je Republika Srpska svoj odnos prema nametnutom Inckovom zakonu odredila kroz zaključke Narodne skupštine Srpske i odlukom da se na zajedničkom nivou učestvuje samo kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za Srpsku.

"To poštujemo, što smo i pokazali na prošloj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, gdje smo glasali za razvojne projekte Srpske, a nismo oštetili ni Federaciju BiH, jer je bio jedan projekat iz tog entiteta. Sva druga pitanja nisu dobila našu podršku", istakao je Dodik.

Dodik je ocijenio apsurdnom situaciju u kojoj međunarodna zajednica napada vlast u Srpskoj jer ostaje dosljedna odlukama i ne učestvuje u radi institucija na BiH nivou, dok opozicija iz Srpske govori da su zaključci prekršeni.

"Kome je tu vjerovati? Ko laže? Da li ovi iz opozicije ili oni tamo? Jedino se mi ponašamo dosljedno u tom pogledu i nastavićemo tako", naglasio je Dodik.

On je potvrdio da će biti podržani svi razvojni projekti, dok rješavanje političkih pitanja isključivo zavisi od toga kada će biti sklonjena iz pravnog prometa "brljotina zadnjeg visokog predstavnika".

"Poslije njega nema visokog predstavnika u BiH, jer ovaj koji se sad tako predstavlja nije imenovan na tu funkciju kako je predviđeno", rekao je Dodik.

On je svima koji visokog predstavnika pozivaju na djelovanje poručio da Republika Srpska neće poštovati njegove odluke.

"Šta može da uradi? Da zabrani politički rad Miloradu Dodiku i da kaže da me isključuje iz Predsjedništva? Eto, neka urade ako misle da im to rješava problem. Mislim da ne rješava, jer problem nije Milorad Dodik. Problem je njihova iluzija da mogu da podvalama urušavaju naše institucije", smatra Dodik.