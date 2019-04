Dodik: Nisam optimista da će biti postignut dogovor

SARAJEVO - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da nije optimista da će na današnjem sastanku u Sarajevu sa liderima HDZ-a BiH Draganom Čovićem i SDA Bakirom Izetbegovićem biti postignut dogovor o formiranju vlasti na nivou BiH.

Dodik je ocijenio da će to biti samo "jedan u nizu bezveznih sastanaka".

Lider SNSD-a je dodao da on na ovaj sastanak dolazi bez politike uslovljavanja, napomenuvši da u Ustavu BiH piše na koji način se popunjava Savjet ministara, ali da neko sada ruši taj Ustav i poigrava se sa cijelom strukturom u BiH.

"Kada se formira Predstavnički dom parlamenta BiH, 15 dana nakon toga mora da bude predložen kandidat za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ja sam, kao predsjedavajući Predsjedništva, pozvao sve političke partije i obavio konsultacije. Stavio sam to na dnevni red, a rečeno je - sačekajte i to čekanje traje do danas", podsjetio je Dodik u izjavi novinarima u Sarajevu.

On je ponovo pozvao stranačke lidere da se završi izbor Savjeta ministara.

"Stalno dobijamo neke uslove. Glupa je politika traženja krivaca, a mi stojimo i ništa ne radimo i godinama je tako. Ja dolazim bez politike uslovljavanja", poručio je lider SNSD-a.

On je ponovio da iz Republike Srpske nije došao ni jedan uslov, ali da sa bošnjačke strane svaki dan dolazi novi uslov i da je to "beskrajno".

"Ne znam šta će reći na sastanku, ali ja nemam namjeru da tamo sjedim i da čekam njihove uslove. Jedini uslov je - popunite Savjet minsitara kako piše u Ustavu BiH", poručio je Dodik.

U zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu oko 12.00 časova počeo je sastanak lidera SNSD-a Milorada Dodika, HDZ-a BiH Dragana Čovića i SDA Bakira Izetbegovića, na kojem bi trebalo da bude razgovarano o formiranju vlasti na nivou BiH.