Dodik: Nisam za promjenu granica entiteta

BEOGRAD - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je mirni razlaz u BiH jedina opcija koja će sigurno biti ostvarena u nekom narednom periodu i istakao da nije za promjenu granica jer je "granica između Republike Srpske i drugog entiteta uspostavljena međunarodnim sprazumom i definitivna i neće se mijenjati".

"Kao da je neko objavio rat u BiH, tako se polemika vodi, a u suštini razgovaralo se i razgovara o mogućnosti mirnog razlaza u BiH, što je jedina opcija koja će sigurno biti ostvarena u nekom narednom periodu", rekao je Dodik novinarima na poligonu "Pasuljanske livade", gdje je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao vježbi Vojske i policije "Odgovor 2021".

Dodik je naveo da lider SDA Bakir Izetbegović i njegov vokalbular idu za tim da Srbe u Republici Srpskoj i čitavoj BiH naziva agresorom, "a želio bi da opet ostanu u BiH kako bi se 'iskijavao' na njima raznim koncepcijama njegovog oca koje su uspostavljene još davno u vezi s muslimanskom državom".

Prema njegovim riječima, muslimani bi u toj državi "dominantno odlučivali o svemu u BiH i vladali, a Srbi vječito bili kažnjeni, a oni koji bi se nekako mogli domoći Srbije, on (Izetbegović) im preporučuje da to i urade".

"Naravno da se to neće desiti, u uslovima kada on i njegova partija razgovaraju o tome i donose deklaracije kako treba BiH organizovati bez entiteta i bez konstitutivnih naroda, onda jedina varijanta koja može biti realna jeste da se mirno raziđemo i to je nešto što ja posljednjih godina apsolutno preferiram i mislim da je to jedino i realno", naglasio je Dodik.

On je dodao da mu je drago što je došlo do tog razgovora u samoj BiH.

"Oni žele da mobilišu sve one koji su ih pratili niz godina i u samom ratu i mogli smo da vidimo tu histeriju. Mnogi govore, bar što se tiče BiH, da neće biti i dalje nisu za promjenu granica. Naravno, i ja nisam za promjenu granica. Granica između Republike Srpske i drugog entiteta uspostavljena je međunarodnim sprazumom i ona je definitivna i neće se mijenjati", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, granica postoji, ona je međunarodno priznata jer sam čin da je sastavni dio međunarodnog ugovora govori o tome da ona ima međunarodno priznanje.

"Nastaviće se ta polemika u BiH, ali ovo što predsjednik Vučić kaže, zaista i kod nas u Republici Srpskoj postoje oni koji čim se pojavila ta priča, našli su za shodno da napadnu prije svega Republiku Srpsku i srpsku stranu u cjelini. Taj autošovinizam koji postoji apsolutno se iskazuje svakom prilikom i na svakom mjestu od onih koji su vječiti pratioci nekih velikih umova ili ideja koje dolaze iz Sarajeva", rekao je Dodik.