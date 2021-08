Dodik: Ništa prirodnije nego da jedan narod reguliše svoje pismo i jezik

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da nema ništa normalnije niti prirodnije nego da jedan narod jedinstveno reguliše svoje pravo na jezik, pismo i sve ono što ide s tim i da je zato važno imati zakonsku regulativu kojom se prvi put donosi jedinstven tekst zakona u Republici Srpskoj i Srbiji.

"To će biti urađeno do 15. septembra. Srpski jezik, srpsko pismo ćirilica nemaju nikakve razlike ni kod nas ni u Srbiji. Pokušaje koje smo ranije gledali u BiH da se prave neke zajedničke priče nisu uspjele ni u posljednjih 150 godina kada je to pokušavala uraditi Austrougarska", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je u konsultacijama dogovoreno da sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bude održana 15. septembra, na Dan srpskog jedinstva, na kojoj bi trebao biti usvojen zakon o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

"Tog dana zasjedaće i Skupština Srbije koja će usvojiti taj zakon", rekao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je danas u Beogradu srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku prednacrt zajedničkog zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma koji bi trebalo da usvoje skupštine Srbije i Republike Srpske na Dan nacionalnog jedinstva 15. septembra.