Dodik: Nisu opasnost bajkeri, već Islamska država i paradžemati

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da za BiH opasnost nisu bajkeri iz Moto-kluba "Noćni vukovi", već Islamska država, paradžemati i obuka terorista.

Dodik je rekao da zna da su iz obavještajne službe BiH dali nalog za praćenje svakog pripadnika ove bajkerske grupe, čijim je pojedincima zabranjen ulazak u BiH zbog navodne "opasnosti po bezbjednost".

On je naglasio da dolazak bajkera ne treba osporavati jer ne postoji nijedna naznaka da bi oni mogli da ugroze bezbjednost.

Dodik je za beogradski "Alo" rekao da se bajkeri javno pokazuju, izazivaju simpatije u gradovima kroz koje prolaze i da nije zabilježen nijedan slučaj da su počinili neko krivično djelo kada su prolazili kroz Srpsku.

On je ocijenio da priče o navodnom gomilanju oružja u Republici Srpskoj predstavljaju pokušaje diskreditacije Srpske i njene vlasti, te naglasio da se u Republici Srpskoj neće dogoditi haos jer je policija spremna da odgovori na sve izazove.

Dodik je pojasnio da Srpska želi da poveća opremljenost policije koja 25 godina nije mogla nabavljati naoružanje zbog strategije stranaca koji su željeli da je potpuno razoružaju i razvlaste.

On je podsjetio da u FBiH ima šest fabrika oružja, a u Srpskoj nijedna, kao i da je "Islamska država" prijetnja za cijeli svijet.

Dodik je rekao da su lažne i informacije o postojanju devet paravojnih formacija u Republici Srpskoj, ocijenivši da se tim neistinama pokušava dobiti veća međunarodna pažnja, čak i neki oblik intervencionizma.

"Lažima o paravojnim organizacijama u Republici Srpskoj se skreće pažnja sa sve većeg broja povratnika terorista sa sirijskog ratišta i više od sto paradžemata i vehabijskih naselja u BiH, gdje se regruturu teroristi", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, neosnovani su navodi američkih medija o tome da se u Srpskoj gomila oružje i da je umiješana i Rusija koja šalje pomoć u tehnici i ljudstvu.

"Hoće da kažu da ćemo sa 2.500 pušaka za policiju napasti Ameriku? Rusi ovdje nikada ništa nisu tražili. Rusi pomažu", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su Rusi osposobili Rafineriju nafte u Brodu, kao i da u Savjetu za sprovođenje mira jasno ističu da su za poštivanje međunarodnog prava, a u Savjetu bezbjednosti UN ulože veto.

"Oni koji ovdje nešto traže su Amerikanci i Zapad. Oni ne mogu da podnesu da na ovom području postoji političar koji stalno dobija podršku naroda i sad ga treba kriminalizovati. To su pokušali nekoliko puta, pa im nije uspjelo. Neki mediji prave lažnu sliku o nestabilnosti i proturaju priče poput one o navodnom postojanju paravojnih formacija. To su velike laži koje služe zapadnoj propagandnoj mašineriji uperenoj protiv Srba i Rusije", rekao je Dodik.

On je dodao da ga sad optužuju da tajno nabavlja oružje i naoružava paravojske, a, u stvari, je riječ o legalnom opremanju policije u skladu sa evropskim standardima.

"Moraju znati da postoji legalna Republika Srpska, odlučna da brani srpski narod i institucije. Promijenile su se međunarodne okolnosti kada je riječ o intervencionizmu", istakao je Dodik.

Bezbjednosno-politička situacija u Republici Srpskoj stabilna

Dodik je naglasio da je bezbjednosno-politička situacija u Republici Srpskoj stabilna uprkos brojnim pritiscima, pogotovo uoči predstojećih opštih izbora u BiH, te naveo da Republika Srpska ima stabilne institucije.

Dodik je naveo da su na istom fonu antisrpske i antiruske histerije "neistine koje iznosi ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić" i da nije slučajno da je po povratku iz Velike Britanije "počeo da priča laži".

"Kada se vide sadašnji odnosi Londona i Moskve jasno je da je Velike Britanija ovdje uključila svoje kapacitete da bi se stvorila lažna slika da je ovo nestabilno područje", ukazuje predsjednik Srpske.

Komentarišuići tvrdnje pojedinih NATO generala da su Srbi "ruski kancer za Balkan", Dodik je rekao da je prosto nemoguće da neki komandant NATO-a tako govori i onda poslije toga dođe da traži saradnju.

"U čemu da sarađuje? Ako meni ne vjeruju, evo neka pitaju narod na referendumu hoće li u NATO, pa će vidjeti da neće. Neće, jer su oni lažljivi i nas Srbe stalno guraju na drugu stranu. Njihov uticaj je katastrofalan za sva tri naroda u BiH. Sreća je što svi narodi ovdje žele mir, osim nekih ekstremista", kaže Dodik.

Na konstantaciju da se čini da pritiscima na njega Zapad indirektno pritiska i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Dodik je rekao da pritisci na srpski korpus nikada nisu odvojeni.

Navodeći da arbitraža međunarodne zajednice po pitanju Kosova nije fer i da je usmjerena protiv interesa srpskog naroda u cjelini, Dodik je rekao da je Vučić vratio na scenu pitanje Kosova.

"Ne možete imati dogovor ako Srbija ispunjava sve, a kosovski Albanci ništa i ako Zapad to ništa podržava, a Srbiju stalno prisiljava na nove ustupke. Naravno da nijedan Srbin to ne može da prihvati", naglašava Dodik.

Saradnja Srbije i Srpske na najvišem nivou

Dodik je rekao da je saradnja Srbije i Srpske na najvišem nivou i da on i Vučić odlično sarađuju, te da je Srpska zahvalna za sve što Srbija i njeno rukovodstvo čine za nju i narod koji u njoj živi.

Podsjetivši da, iako za to nema pokrića ni u međunarodnim ugovorima, niti u kosovskom ustavu, američke diplomate kao Ves Mičel traže da Kosovo dobije vojsku, Dodik je rekao da Republika Srpska pravo na svoju vojsku ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu.

"Kako je moguće da neko ima dvostruke aršine? Ako se traži vojska Kosova, sasvim je opravdano da i Republika Srpska treba da vrati vojsku. Mi od Oružanih snaga BiH nemamo ništa, a izdvajamo 130 miliona", rekao je Dodik.