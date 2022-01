Dodik: Nisu se stekli uslovi za povratak Srba u institucije BiH

BANJALUKA - Predstavnici RS će narednih dana izraditi prijedlog na koji način se može riješiti Inckov zakon, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, na pres-konferenciji.

On je dodao da se i dalje nisu stekli uslovi za povratak Srba u institucije BiH, a da će oni kao i do sada učestvovati samo na onim sjednicama za koje se u skladu sa zaključcima Narodne skupštine RS procijeni da su u interesu RS.

"Mi ćemo tražiti načina da se otklone razlozi zašto ne učestvuju srpski predstavnici u radu u institucijama. Moguće da će se doći do nekog prijedloga u kome će se referirati na način kako su urađene te izmjene i dopune", rekao je Dodik.

On je naglasio da ostaju na snazi zaključci Narodne skupštine RS.

"NS RS je utvrdila da dok se ne riješi problem nametnutih izmjena i dopuna zakona koje je neustavno nametnuo visoki predsdtavnik da ćže naši predstavnici ići samo onda kada prociojene da će ići samo kad je to u interesu RS", rekao je Dodik i dodao da je to do sada bilo tako kao u slučaju vježbe na Manjači.