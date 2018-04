Dodik: Nudio sam Ivaniću da nastavi da radi u Predsjedništvu

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je u jednom trenutku obavijestio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je ponudio Mladenu Ivaniću da nastavi da radi u Predsjedništvu pod određenim uslovima, ali da je Ivanić to odbio iz nekih svojih razloga.

"Logično je da se energično borite za prava svog naroda, a ne da propuštate odluke, a Ivanić je masovno propuštao stvari ili je uvijek reagovao kad sve prođe, nikada kad treba", rekao je Dodik za RTS, navodeći da je Vučić zainteresovan za stabilnu Republiku Srpsku.

Dodik je rekao da ne ide u Predsjedništvo da bude podanik Bošnjacima ili međunarodnoj politici, nego da predstavlja srpski nacionali interes, kao i da Savjet ministara dovede u poziciju da bude pomoćni organ Predsjedništva, a ne da se predstavlja lažno da je vlada, jer BiH nema vladu.

On je nazvao spekulacijama vijesti da će poslije izbora za člana Predsjedništva podnijeti ostavku na to mjesto, navodeći da ne zna kako će se stvari razvijati poslije izbora.

"Ja ću položiti zakletvu Srpskoj, biran sam u Srpskoj, ja sam čovjek Republike Srpske, ja sam čovjek ovog naroda", rekao je Dodik, navodeći da sa njim neće biti moguće da se pred sjednicu Predsjedništva obave konsultacije sa američkim i britanskim ambasadorima.

Dodik je dodao da Srpska ima mnogo ingerencija, ali i kočnica na nivou BiH, te da u posljednje četiri godine nije imala sreće sa ljudima koji su iz svojih političkih interesa počeli da se obračunavaju sa vlastima Republike Srpske.

"Ja idem tamo da deblokiram, da sve što treba Srpskoj nesmetano prolazi i da ne može niko da sprečava razvoj Srpske", istakao je Dodik, navodeći da će raditi posao u interesu Republike Srpske, i da mu neće moći nametnuti odgovornosti za BiH.

On je dodao da je jednom Vučića upoznao o namjeri da se kandiduje za Predsjedništvo BiH.

"Razgovaramo o tome da se informišemo, kao što on meni saopšti neka pitanja da namjerava nešto da čini. On smatra da je to naša odluka", dodao je Dodik.

Predsjednik Dodik je istakao da za Srbe Predsjedništvo nije najvažnije mjesto, te pojasnio da član Predsjedništva nije organ nadređen Republici Srpskoj, nego je u funkciji Srpske.

"Do sada smo imali sa Ivanićem pokušaj da bude nadređen i donesene su odluke bez konsultacija sa Srpskom, kao što je spoljna politička strategija", rekao je Dodik, navodeći da mu smeta i priča o NATO-u i da će spoljna politika biti usklađena sa EU, jer je odluka parlamenta Srpske da prati politiku vojne neutralnosti Srbije.

Na pitanje da li je istina ono što je rekao /ministar inostranih poslova BiH/Igor Crnadak da se jednom Dodik predstavio tadašnjem američkom državnom sekretaru Hilari Klinton kao jedini lider srpske stranke koja je za NATO, Dodik je rekao da je to laž.

"Šta on izmišlja, nemam pojma. Samo sam se jednom sreo sa Hilari kad je bila državni sekretar i to kad je bila u Sarajevu. NJega tada nisam vidio", rekao je Dodik, navodeći da je prije 15 godina pitanje NATO-a bilo tako daleko i da ni danas ne postoji odluka BiH da ide u NATO.

Komentarišući spekulacije da bi supruga Bakira Izetbegovića, Sebija, mogla biti kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Dodik je rekao da ne zna da li će ona biti kandidat, da je nikada nije sreo, ali da je čuo da u Sarajevu pričaju da je bolji čovjek od Bakira i da za razliku od njega drži riječ.

Dodik je rekao da ga ne zanima koga će Bošnjaci da izaberu, te da smatra da ni oni nemaju prava da se miješaju i izbor srpskog člana Predsjedništva i da je to stvar bošnjačkog naroda.

Što se tiče hrvatskog člana Predsjedništva, Dodik je rekao da Dragan Čović ima najveću podršku kod hrvatskog naroda, kao što on ima kod srpskog.

"Ja i Čović sarađujemo, ali nikada nije bilo nauštrb hrvatskih ili srpskih nacionalnih interesa. Ali, sasvim je logično da nešto dogovaramo oko zajedničkih poslova na nivou BiH i tamo pokušavamo na adekvatan način da predstavljamo naše interse. Nikada ništa nismo radili protiv Bošnjaka", rekao je Dodik.

On je naveo da Bošnjaci imaju sada kapacitet da izaberu Hrvata svojim glasovima, ali da su Hrvati naučili lekciju sa Željkom Komišićem, koji je devastirao hrvatsko nacionalno pitanje i sveo ga na građansko.