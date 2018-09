Dodik: OBA je antiustavna organizacija koju treba raspustiti

LOPARE - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OBA) BiH ne treba davati dodatni novac nego da je treba raspustiti.

Komentarišući odbijanje povećanje budžeta za OBA, Dodik je rekao novinarima da je to antiustavna organizacija koja je nametnuta kršenjem međunarodnog sporazuma od visokih predstavnika.

Dodik je naveo da treba ukinuti i visokog predstavnika u BiH, nazivajući ciničnom njegovu izjavu o Srebrenici u isključivom okviru BiH.

"Srebrenica je sastavni dio Republike Srpske i ne vidim nijedan razlog da se Incko miješa u to, Srebrenica jeste i biće sastavni dio Srpske i on /Incko/ to ne može promijeniti, bez obzira na svoj cinizam", rekao je Dodik tokom posjete Loparama.

Prema njegovim riječima, ovakvim izjavama Incko pokazuje da je "plaćenik muslimanske strane", uz vraćanje tema koje su davna prošlost.

"Srbi drže lokalnu vlast u Srebrenici, ona pripada Republici Srpskoj, onima koji su stradali odaje se počast, a Vlada je ukinula izvještaj koji je bio lažan", istakao je Dodik.

Govoreći o politici prema migrantima koja određuje izbore u evropskim zemljama, Dodik je rekao da migranti ne mogu biti stacionirani u Republici Srpskoj.

"Mi smo davali podršku njihovom prolasku jer granicu ne kontrolišemo, a institucije BiH su propustile veliki broj migranata i bilo je neophodno da obezbijedimo da se ne stacioniraju u Srpskoj", naveo je on.

Dodik je ocijenio da je postojala velika opasnost da se migranti stacioniraju na prostoru Republike Srpske.

"Samo odlučnom politikom Vlade i institucija Republike Srpske i jasnim porukama da se to neće desiti, onemogućili smo da se migranti stacioniraju ovdje i to ostaje naša politika", poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je naveo da zbog migranata i Evropa ima ozbiljan problem, te najavio da će nakon izbora Srpska zatražiti od te Evrope da objasni gdje je sada, da bi Srpska mogla odlučivati kako će se dalje kretati.