Dodik: OBA koncipirana da djeluje protiv RS

ISTOČNO SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) stvorena, organizovana i koncipirana da djeluje i radi protiv Republike Srpske i da podriva osnovne elemente njenog postojanja.

"Naravno, jedan broj 'naših' ljudi pristao je da služi jednu takvu podaničku ulogu koja je nepodnošljiva", istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da je OBA kriminalno mjesto i postavljena je tako da samo servisira ono što je njima potrebno. On je podsjetio da tom agencijom rukovodi osoba koja je falsifikovala diplomu o svom školovanju i da to nikome u BiH ne smeta.

On je konstatovao da u OBA postoji mnogo nezakonitosti i najavio da će kao član Predsjedništva tražiti informaciju o smjeni srpskog kadra u toj agenciji.

Dodik je istakao da su mnoge te nezakonitosti prouzrokovane dolaskom neadekvatnog kadra na mjesto zamjenika direktora kojeg je doveo bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Prema njegovim riječima, zamjenik direktora OBA, koji je iz reda srpskog naroda, dozvolio je da se promijene procedure, pravilnik i mnogo šta drugo i nikada se nije usprotivio nečemu što se radi protiv Republike Srpske.

"To je taj kadar (Mirka) Šarovića, (Branislava) Borenovića, tako da je logično sve ovo što se dešava", rekao je Dodik i dodao da se to mora promijeniti, inače će situacija biti i gora.

Dodik je rekao da je OBA pratila ne samo rukovodstvo Srpske, već i Srbije, što je, kako je rekao, neprihvatljivo za bilo kog Srbina koji radi u zajedničkim institucijama.

Srpski član Predsjedništva je za Televiziju OSM rekao da je već pola godine Agencija za istrage i zaštitu (Sipa) BiH bez srpskog kadra, jer SDA neće da glasa za njihov izbor, te da još nije izabran direktor Regulatorne agencije za komunikacije, iako je sprovedena sva procedura, ali da Bošnjaci, iz svojih kalkulantskih razloga ne žele da dobiju ljude koji bi mogli nešto da učine.

Dodik je istakao da se SDA veoma teško odrekla "svojih ljubimaca SDS-a i PDP-a".

"I danas se teško odriču Šarovića i Borenovića i uporno pokušavaju da zadrže njihov kadar. Prošlo je više od godinu dana mandata koji su potrošili u Savjetu ministara, gdje je sjedio i Crnadak i Šarović, u nekom mandatu koji je bio nedefinisan, i to vrijeme smo izgubili", naveo je Dodik.

Govoreći o imenovanju budućeg ministra bezbjednosti u Savjetu ministara, Dodik je rekao da će Bošnjaci predložiti kandidata za tu poziciju, a da će se Srbi u zajedničkim institucijama izjasniti o njemu kada se bude znalo njegovo ime

"Ne znam ko će biti njihov kandidat. To je problem u okviru bošnjačko-muslimanske reprezentacije. Mi ćemo voditi računa da taj kandidat za ministra ispunjava osnovni kriterijum - da uvažava sve nivoe bezbjednosnih agencija u BiH, te da imamo garanciju da sam neće proizvoditi i praviti afere koje nemaju nikakvo pokriće", istakao je Dodik.

On je konstatovao da je dosadašnji ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, za razliku od ranijeg sastava Savjeta ministara i tadašnjeg ministra bezbjednosti, uvažavao sve nivoe vlasti, prije svega, Policiju Republike Srpske, te da nije pravio nikakve "izlete" i probleme Srpskoj.

"Sjetite se samo priče prethodnog ministra o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj kojih se ni do dan danas nismo riješili. I danas u informacijama koje dolaze do mene, čak i u zvaničnim informacijama, o procjenama stanja, ocjenama i analizama, često se pominju kvalifikacije da u Republici Srpskoj postoje paravojne formacije, što je notorna laž, izmišljena od prethodne strukture Savjeta ministara i napakovana Srpskoj", istakao je Dodik.

"SDA" vodi politiku osporavanja autentičnih srpskihstruktura"

Dodik je izjavio da SDA vodi politiku osporavanja autentičnih srpskih političkih struktura i zadržavanje poltronskih i podaničkih struktura, što podržava jedan dio političara iz Republike Srpske.

On je istakao da se to najviše vidi u politici predsjednika SDS-a Mirka Šarovića koji je svu politiku koju je vodio podredio interesima Bošnjaka, a vidljivo je bilo prilikom glasanja prvo o Poslovniku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a potom i o drugim pitanjima, kada se olako pridruživao bošnjačkoj većini.

"Tako da su glasali i u toj priči koja nije ni pominjana, o Blajburgu i ostalima, što je bio samo povod da u rezoluciji daju takve istorijske falsifikate koji su nepojmljivi, da je Narodna skupština Republike Srpske morala da reaguje gotovo jednoglasno odbacujući tu rezoluciju", rekao je Dodik za OSM televiziju.

Prema njegovim riječima, u ovoj rezoluciji nisu problem Blajburg ni ustaše, koji su počinili zločine i zaslužili dobijenu kaznu.

"U toj rezoluciji nema ni pomena zabrani blajburške mise u Sarajevu. Postoji problem zato što niko nije tražio da to učine kantonalne vlasti, da je zabrane, ni federalne, i odjednom se taj problem diže na nivo BiH, a tamo, od prve rečenice, sve falsifikat za falsifikatom", konstatovao je Dodik.

On je dodao da se kroz ovu rezoluciju koju su u Predstavničkom domu podržali poslanici SDS-a i PDP-a saznalo da su Bošnjaci u toku Drugog svjetskog rata bili antifašisti, a tada nisu ni postojali.

"To je njihovo zalaganje, dakle jedno nekritično prihvatanje svega toga i u tom pogledu imamo i dalje ozbiljne probleme. Oni se ogledaju u činjenici da su nekoliko puta bezuspješno pokušavali, još u mandatu prethodnog Savjeta ministara, da učine sve da ne činimo jedinstvenu strukturu na nivou BiH", naveo je Dodik, koji je predsjednik SNSD-a.

Prema njegovim riječima, godinama unazad, čak i kada je SNSD bio opozicija, jedinstvena srpska struktura na nivou BiH je funkcionisala, jer je SNSD savršeno dobro znao da se mora okupiti oko srpske reprezentacije i da niko ne treba da iskače.

"Podrazumijevalo se da kada je neko vlast, da se on prati, da opozicija iz Republike Srpske ne bi trebalo da čini bilo šta što bi ugrozilo interese Republike Srpske. Nažalost, imali smo to što smo imali, nažalost, taj hod izdaje koji čine Šarović i (predsjednik PDP-a Branislav) Borenović nastavljen je i sada", zaključio je Dodik.

On je ocijenio da srpske snage treba da se okupe oko Republike Srpske i odlučno brane bazične stavove.

Prema njegovim riječima, Srbima je suđeno u nepravednim okolnostima i njima je pripisana kolektivna krivica, dok su ubice potpun Nasera Orića na slobodi.

"Kada ukažete na sve te stvari, zabranjuju vam da o tome pričate i ide se u jednu sasvim drugu krajnost i još hoće da vam nametnu istinu. Zato je ova rezolucija koju su donijeli Šarović i Borenović sa muslimanima dio tog podaničkog sistema koji bi trebalo kasnije da dođe u poziciju da osudi, jer u njoj piše `žrtava fašističkih režima`. Kojih fašističkih? U percepciji Bošnjaka i muslimana to su četnici i Vojska Republike Srpske. Na prostoru BiH, u Sarajevu samo je jedan fašistički režim, a to je ustaški režim, u kom su dva gradonačelnika ovog grada, u toku Drugog svjetskog rata su bili muslimani koji su deportovali više od 10.000 Srba u Jasenovac i druga mjesta“, dodao je Dodik.

On je ponovio da treba utvrditi odgovornost u vezi sa ratnim dešavanjima bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

"Nažalost nismo imali podršku drugih Srba u parlamentu BiH, a to je bio trenutak kada smo to tebali raščistiti. Što se tiče DŽaferovića, postoji zabilješka njegove policije gdje je bio svjedok odsijecanju glave jednom Srbinu, što su učinili mudžahedini - nije ništa preduzeo, a bio je odgovorno lice", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, nema dokaza da je DŽaferović učestvovao u tome, ali je mogao to da spriječi.

"Stranci i Bošnjaci odlučuju o pitanjima od životne važnosti za Srpsku"

Srpski član Predsjedništva rekao je da odluke koje su od životne važnosti za Republiku Srpsku donose tri stranca koje u Ustavnom sudu BiH forsira međunarodna zajednica zajedno sa dva Bošnjaka, te da se taj sud ustremio samo na Republiku Srpsku, iako 16 njegovih odluka nije sprovedeno.

Komentarišući odluku Ustavnog suda u vezi sa vojnom imovinom u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je riječ o grupi kriminalaca i međunarodnih mafijaša koji u BiH pokušavaju da izvrgnu pravo, sruše Ustav, Dejtonski mirovni sporazum, međunarodno pravo.

"Ranije je to bio visoki predstavnik pa je on, kršeći međunarodno pravo i baveći se međunarodnim kriminalom, uporno donosio odluke protiv Republike Srpske. A onda su shvatili da je to prošlo, tako da su morali promijeniti taktiku i prebacili su sve to na Ustavni sud BiH koji bez ustava, protiv zakona, pribavlja sebi pravo i odlučuje", rekao je Dodik za OSM televiziju.

Prema njegovim riječima, u Ustavnom sudu BiH napravljena je sprega "međunarodnih lopova i kriminalaca i Bošnjaka koji pokušavaju da putem navodnih pravnih normi, dodatno zarobe Republiku Srpsku i da kažu - morate to provoditi".

"BiH je nemoguća zemlja, mučilište i ne samo za nas. Mi koliko-toliko obezbjeđujemo naše dostojanstvo, kroz institucije Republike Srpske, borimo se i borićemo se i nećemo pristati ni na kavo nametanje pa čak ni ono što je negativno, kroz Ustavni sud. Mi ćemo se boriti kroz praksu u životu, kako i na koji način to riješiti", poručio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva rekao je da su visoki predstavnik i Ustavni sud srušili međunarodno pravo i međunarodno povjerenje koje se okupilo oko Dejtonskog sporazuma.

"Mnogi govore danas u svijetu da je BiH propala zemlja. Ona se ne može reintegrisati, jer nema elemenata za to i oni sad pokušavaju da pričamo o pravnoj državi, da nametnu nepravo, neustavan sistem. Naravno da to ima svoje zatezanje i jednog dana će puđi sve, i sama BiH, što i treba", istakao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH i ovom je prilikom ponovio da Program reformi nije NATO.

"Ako neko može ubijediti javnost u Republici Srpskoj da je Dodik pristao na NATO i vjerovati opoziciji, eto neka vjeruje", rekao je Dodik i dodao da je Mladen Ivanić kao član Predsjedništva BiH svojedobno napravio "makaze" u kojima je taj program reformi, odnosno Akcioni godišnji plan, ostavljen budućoj vlasti.

On je istakao da je ono što je bio Akcioni plan redukovano i da u Programu reformi nema reforme policije ni mnogo čega drugog.

"A ono što ima, naše je da li ćemo i kako to provoditi", naveo je Dodik.

Govoreći o evropskim integracijama BiH, Dodik je podsjetio da su članovi Predsjedništva BiH bili u Briselu i da je tada razgovarano o tri uslova koje BiH treba ispuniti kako bi dobila saglasnost za status kandidata u EU, a tiču se formiranja Savjeta ministara, rješavanja pitanja rominga i akreditacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj.

"Roming smo riješili bukvalno na prepad", rekao je Dodik.

Konstatujući da se dugo čekalo na Savjet ministara i akreditovanje, Dodik je dodao da je poslije toga BiH dobila još 14 uslova za koje svako pošten može da vidi da BiH za dugo vremena odbacuju od statusa kandidata. "Ja to doživljavam kao jednu vrstu kazne", zaključio je Dodik.