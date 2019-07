Dodik: OHR i međunarodna zajednica uvijek bili antisrpski

KONJIC - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su OHR i međunarodna zajednica u BiH uvijek bili "antisrpski motivisani, jednostrani i u funkciji podrške jednoj priči i strani, prije svega bošnjačko-muslimanskoj".

Komentarišući stav OHR-a da visoki predstavnik u BiH neće prisustvovati komemoracijama srpskim žrtvama "dok se ne prestane negirati genocid u Srebrenici i govoriti protiv BiH", Dodik je istakao da takav stav OHR-a nije ništa novo od Benjamina Kalaja do Valentina Incka koji pripadaju istoj državi i istoj ideologiji.

"Uvijek se očekivalo od Srba da sami sebe satanizuju, kažnjavaju i, ako je moguće, okrivljuju i istjeraju sa ovih prostora", rekao je Dodik novinarima u konjičkom selu Borci gdje je danas osveštan novoobnovljeni hram Svetih apostola Petra i Pavla.

On je dodao da se nije uspjela dokazati priča o genocidu, zbog čega se sada pokušava zabraniti ljudima da misle, iako je, kako je naveo, taj Zapad pun priče o slobodi mišljenja.

"Ima mnogo primjera koji ne govore u prilog tvrdnji o genocidu. Mi tražimo zajedničku međunarodnu komisiju čije sjedište ne mora da bude u Banjaluci, pa čak ni u BiH. Neka bude u Briselu. Neka naprave priču o stradanju koja će biti objektivna, a ne da to čine politički sudovi", predložio je Dodik.

On je ponovio da su visoki predstavnik u BiH i drugi predstavnici međunarodne zajednice jednostrani i antisrpski motivisani.

"To se vidi na priči kako treba degradirati Republiku Srpsku, smanjiti prava srpskog i hrvatskog naroda i ojačati centralnu ulogu. To se neće desiti, to je prošlo vrijeme i od toga nema više ništa", naglasio je Dodik.

On je upitao kako Incka nije sramota da priča kako je Srba malo ovdje, a njegovi preci su na ovim prostorima u dva navrata ubili 40 odsto Srba koji su u to vrijeme živjeli.

"I on govori kako nas je malo? To govori kakvi su to karakteri. Evo nas u grobnicama Šušnjaru, Jasenovcu, Prebilovcima...", istakao je srpski član Predsjedništva.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla obnovljen je u slavu Svetih apostola Petra i Pavla i u pomen srpskim dječacima Petru i Pavlu Goluboviću, koji su, zajedno sa roditeljima, ubijeni 1992. godine u Konjicu, a prema riječima Dodika stradanje ovih dječaka egzaktan je primjer i dokaz stradanja na bazi ideologije mržnje, koja je bila zvanična bošnjačka politika tog vremena.

"Zar je stradanje nekih Bošnjaka drugačije od stradanja ove dvojice dječaka? Kada bih imao snagu, oživio bih svu nevino stradalu djecu, bez obzira da li su Srbi, Hrvati ili Bošnjaci", istakao je Dodik.

Dodik je ocijenio da je u Federaciji BiH katastrofalan odnos prema srpskim povratnicima.

"Tako nije u Republici Srpskoj. Neka nađu primjer da bošnjački povratnici nemaju struje i vode", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, najstradalniji dio populacije u BiH u proteklom ratu i nakon njega su Srbi na prostoru današnje Federacije BiH, od Sarajeva pa nadalje.

Dodik je naveo primjer Bihaća, koji je 1960-ih godina imao 55 odsto Srba, a danas ih ima 30-ak, te Drvara u kome je oko 5.000 Srba potpuno zapostavljeno od federalnih vlasti i gdje bi došlo do ponovnog iseljavanja da nije bilo pomoći Republike Srpske.

"Republika Srpska poštuje svakog Bošnjaka, Hrvata i ostale koji žive na njenoj teritoriji i mnogo smo sela obnovili", napomenuo je Dodik.

Komentarišući aktuelnu političku situaciju u BiH, Dodik je ocijenio da u ovoj zemlji ništa ne funkcioniše.

"Parlament ne funkcioniše, nema Savjeta ministara, pa zašto bi onda bilo budžeta", upitao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.