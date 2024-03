Dodik: OHR molio patrijarha Porfirija da se sastanem sa Šmitom

​BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske rekao je da je Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) pokušala da preko partijarha srpskog Porfirija ugovori sastanak njega i Kristijana Šmita.

“Kažu mi ovi iz OHR da su zamolili patrijarha Porfirija da me zamoli da se sastanem sa Šmitom. Zna Njegova svetost šta ja mislim o tome”, poručio je Dodik.

On je tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je u toku, kazao da on vrlo dobro zna u kakvoj situaciji se nalazi, ali da neće odustati od borbe za Republiku Srpsku.

“Znao sam šta će biti kada sam došao ovdje. Ali, idem do kraja, ne bojim se, idem u novu fazzu političke borbe za Republiku Srpsku“, naveo je Dodik.

Rekao je da ne želi da čuje kako mu drugi pričaju o sankcijama.

“Moja porodica je sankcionisana, ja sam svoje račune u banci ugasio. Neki misle da je to fer, neki ne. Ali ja ću ostati ovdje, sve dok me ljudi podržavaju. Ako bude trebalo, ja ću pitati ovaj narod i na referendumu. Pitanje je da li ćemo ili nećemo biti podanici u ovom teškom i neizvjesnom geopolitičkom trenutku“, dodao je Dodik.

Govoreći o putu BiH ka EU, Dodik je rekao da nema tačnog datuma za početak pregovora, ali da je nakon nekoliko dana uslijedio novi udar na taj put, a to je Šmitova odluka.

"Ne može država koja teži suverenitetu da radi na bazi stranaca i njihovih odluka. Znam ja da nam se međunarodna zajednica ismijava i sada i traže da im budemo podanici. Nametanje zakona je novi nož u leđa BiH, a i čupanje tog noža biće veoma bolno. To čine ljudi koji nemaju ovlašćenja za takve radnje, udareno je na narode u BiH, Srbe i Hrvate, dok Bošnjaci to orkestrirano podržavaju stavljajući se pod patronat stranaca. EU pokušava da izvuiče situaciju porukom da taj može nametnuti neka rješenja kada je to neophodno, ali to ne može. Gospodine Zatler, nećete to uraditi", poručio je predsjednik Republike Srpske.

Podsjetio je da se na taj način koče enormna finansijska bespovratna sredstva, koja bi za četiri godine trebala biti u milijardama. Dodik je rekao i da ne želi da prihvati zapadne vrijednosti koje se tiču porodice.

"U BiH samo zakone donosi Parlamentarna skupština, kako to predviđa ustav. Nećete, pa šta hoćete. Mislite da smo mi blesavi. Pa vidjećete koliko smo blesavi u narednom periodu. Ne prijetim nikome, ali sve što ste radili, radili ste da se ponizi Republika Srpska", naveo je Dodik.

Poručio je da se vraća "stari Milorad Dodik".

"Onaj koji je nestao prije dva mjeseca. Republika Srpska i Fedeeracija BiH su strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Samo one sporazumno mogu da mijenjaju ustav. SAD i Velika Britanija su uzurpirale institucije BiH i udarile na ustav i Dejton uz podršku Bošnjaka i dijela Hrvata. Oni vode hibridni rat protiv Srpske, Srbije i cijelog srpskog naroda. To su klasični uzurpatori", naglasio je predsjednik Srpske.

Kazao je da se otvoreno prijeti bankama, zbog čega je smatrao da treba da bude prvi koji će zatvoriti račun.

Rekao je kako su imali sastanke sa bankama po tom pitanju, te je za sve optužio strane ambasade, na čelu sa SAD.

"Taj Marfi, koji sada sigurno ovo gleda, je jedan izopšteni tip, koji je nešto pokušao, a nije uspio. On je zaostao u poliitčkom smislu da nametne SAD stavove za BiH, a koja uopšte nema neke velike interese ovdje. Žele da pokažu zbog američkih izbora da su kao nešto važni, lažno se predstavljaju kao međuanarodna zajednica, jer umjesto kolektivnog zapada, treba da predstavljaju sve države svijeta. Srpska je davno trebala da nestane prema planovima koje su imali ti Marfijevi šefovi. Zato je bitno da budemo jedinstveni i zajedno, jer ćemo tako očuvati Republiku Srpsku koja neće nestati ni u budućnosti. Mi imamo većinu, a ko hoće sa nama hoće, ko neće neka neće", istakao je Dodik.

