Dodik: OHR neprijateljska institucija za Srbe

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je OHR reprezenti jedne kolonijalne vlasti koja ne želi da BiH postane normalna zemlja, a za Srbe predstavlja neprijateljsku instituciju.

"Srbi treba da zapišu u svoje kolektivno sjećanje da su visoki predstavnici ljudi koji su došli da im permanentno čine zlo. Oni su činili produženi zločin tako što su stečena međunarodna prava Srpske iz Dejtona pokušavali da otmu Republici na fonu priče o nekoj BiH protiv koje su navodno Srbi. Nismo za BiH koju oni hoće", naglasio je Dodik.

Kada je riječ o posljednjim reagovanjima iz OHR-a i visokog predstavnika Valentina Incka, Dodik je za ATV naveo da je ovdašnji narod davno isklesao krilaticu "lijevo smetalo".

"Oni su ovdje reprezenti jedne kolonijalne vlasti koja drži BiH u šaci i ne želi da ona postane normalna. BiH u tom smislu to veoma teško može biti, ali mogla bi biti zemlja u kojoj se sarađuje na realnim osnovama uz puno uvažavanje interesa svih konstitutivnih naroda", rekao je Dodik.

On je naveo da je OHR politički organ SDA koji je godinama išao ka tome da uruši izvorni Dejtonski mirovni sporazum, te da se u tom smislu kršilo međunarodno pravo i evropske konvencije, poput Bečke.

"Priča o `duhu Dejtona` koštala je Srpsku mnogih nadležnosti koje su prenesene na Sarajevo u smislu da se smanji snaga Republike i da ona nekako iščezne. Ali, to se po njihovim očekivanjima nikako ne dešava, pa smo im i dalje krivi jer pokazujemo otpornost i ne dozvoljavamo da nestanemo", rekao je Dodik.

On je podsjetio da Valentin Incko, koji pravi neku virtuelnu državu, ima platu od 24.000 evra, a član Predsjedništva BiH 2.500 evra.

"Ja, s druge strane, pokušavam da odbranim ono za šta me je narod izabrao. Incko je doskoro imao ozbiljnu međunarodnu podršku za koju nisam siguran da više postoji. OHR mora da ode iz BiH, on ovdje ne treba uopšte i ovdje se narodima mora dozvoliti da odlučuju. Ako među nama u BiH nema konsenzusa da postoji neka zajednica, onda BiH ne treba da bude. Zašto bi se tome robovalo?", poručio je Dodik.

On je rekao da je spreman za razgovor o mogućoj BiH, ali ne i o Inckovoj BiH, kao i BiH koju zagovara SDA i ima trabante u liderima opozicije u Srpskoj, poput lidera SDS-a i PDP-a Mirka Šarovića i Branislava Borenovića, koji rade na štetu Srpske.

Dodik je rekao da Incko, koga nigdje nije bilo mjesec dana, ne treba da zakazuje sastanke u kojima, tobože, nekoga okuplja da se pomogne.

"To je pokušaj rehabilitacije jednog mrtvaca koji tokom značajnih zdravstvenih problema pokušava da se vještački oživi. Međunarodna zajednica i SAD koje stoje iza nje prave u tom pogledu ozbiljnu grešku jer su one trebale da ukinu OHR i da narodima u BiH dozvole da se politički dogovore. A ako toga nema, neka svako ide svojim putem. Zašto je to drugima dozvoljeno, a nama nije i zašto nas drže u tamnici zvanoj BiH?", ponovio je Dodik i dodao da neće doći na sastanak koji saziva Incko.

Kada je riječ o opozicionim optužbama da je u svoje ruke koncentrisao svu vlast u Srpskoj, Dodik je istakao da je predsjednik SNSD-a, partije koja godinama pobjeđuje na izborima.

"Sav važan kadar Srba u Srpskoj i na nivou BiH je iz SNSD-a, uključujući naše koalicione partnere... Naša odgovornost je ozbiljna. Dobili smo značajnu podršku naroda i to me obavezuje. Vječito i zajedno sa ljudima koji me okružuju tragam za onim što narod očekuje i politički hoće. Ono što ja govorim jeste u suštini dogovorena politika SNSD-a i ništa nije izvan toga", rekao je Dodik i naglasio da SNSD koji zajedno sa koalicionim partnerima brani poziciju Srpske ima dvotrećinsku većinu u republičkom parlamentu.

Dodik smatra da nije slučajno da je Branislav Borenović predsjednik PDP-a poslije Mladena Ivanića, za kojeg se zna sa kim je koketirao.

"Nije slučajno da je Borenović njegov izbor. Predstavnici njihovog podmlatka kažu da ih ne zanima Jasenovac. To je ono što stranci hoće - da zaboravimo svoju istoriju i da sami sebe satanizujemo. To je ta matrica. Ako jedan mladi čovjek kaže da ga ne zanima Jasenovac, to je užasna uvreda za srpski narod", upozrio je Dodik.

Dodik kaže da oni samo gledaju budućnost, a njihova budućnost je BiH i da Srbi nemaju svoj identitet.

"Borenović se zalaže za BiH i kažnjava srpski narod, a mi se zalažemo za Srpsku. Onda kada on kaže da se zalaže za Republiku Srpsku, onda je to samo zbog političkih poena, jer je sve s njihove strane laž. Nijedna zemlja se nije razvila tako što su je razvili i vodili stranci. To su bile kolonije, iz kojih su crpljeni resursi, a u svakoj koloniji se nađe jedan broj domaćih lidera kojima se daju male privilegije, a oni aplaudiraju kolonijalistima na tome što rade. Razvio se samo narod koji je imao svoje vođstvo i jasnu politiku. Nisu uspjeli da slome srpski narod i neće uspjeti ni uz pomoć Borenovića i Šarovića", kaže Dodik.

Kada je riječ o odbrani života u vremenu virusa korona, Dodik je istakao da je bezbjednost nije samo pitanje kada vas neko vojno napadne, nego i i kada je riječ o pandemiji, ili da u tom smislu budemo sposobni da se odbranimo i osiguramo našu bezbjednost.

"Pokazali smo da jesmo, i to savršeno i u nemogućim okolnostima kada smo bili osporavani i iz, recimo, političkog Sarajeva", rekao je Dodik za ATV i dodao da lideri opozicije u Srpskoj nisu ništa rekli kada je riječ o pomenutim osporavanjima.

On je napomenuo da sve zemlje koje su proglasile vanrednu situaciju imaju i uredbu o zabrani širenja dezinformacija i panike.

"Napravili su /opozicija/ ogromnu galamu, iako to nije bilo upereno protiv njih. Neki mediji su pokušavali da šire dezinformacije i izazovu paniku zato što obavljaju svoj zadatak. Kada sam vidio kuda stvari idu tražio sam da to bude povučeno, kao što su razmišljali i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković. Sada je problem što te uredbe nema", pojasnio je Dodik.

On je konstatovao da su u vezi sa pojavom virusa korona u Srpskoj od početka primjenjivane adekvatne zdravstvene i druge mjere, te da u tom smislu nije bilo oklijevanja.