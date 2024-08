Dodik: Obezbijeđeno 500 miliona evra za auto - put Beograd - Sarajevo

ISTANBUL – Obezbijedili smo više od 500 miliona evra za izvođenje radova na auto-putu Beograd – Sarajevo na prostoru Republike Srpske i Brčko Distrikta, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

On je iz Istanbula poručio da je u razgovorima učestvovala kompanija u ime Turske koja je određena da vodi ove razgovore, prenosi "Dnevni avaz".

"Riječ je o dijelu trase koja prolazi kroz Republiku Srpsku, koridor Sarajevo - Beograd - Sarajevo, na dionici od Vardišta do Sarajeva i u dijelu koji prolazi kroz Brčko distrikt. Dogovorene su dionice od Donjeg Vardišta (kod Višegrada) do Istočnog Sarajeva, dužine 130 kilometara i kroz Brčko distrikt u dužini od 33 kilometra. Ovdje smo definisali značajan dio uslova, s njihovom bankom. Iz razumljivih razloga ne mogu reći o kojoj se radi, ali smo obezbijedili više od 500 miliona evra. Iza ovoga će naravno stajati RS. Preostaje još da se, shodno međudržavnom ugovoru između Republike Srpske i BiH, vjerujem u septembru, najkasnije oktobru, pojavi taj konačan sporazum o izvođenju radova na Parlamentarnoj skupštini i u Predsjedništvu BiH", istakao je Dodik.

Dodao je da bi se time završila formalna procedura i krenulo s pripremama za projektovanje i izvođenje.

"U razgovorima je učestovala i kompanija u ime turske države koja je određena da vodi ove razgovore. Mislim da smo završili najteži dio toga, a to je da su finansijski uslovi za nas prihvatljivi. Na sastanku nije bilo moguće razgovarati o trasi autoputa kroz Federaciju. Za to su, naravno, nadležni federalni organi, ali vjerujem da će na bazi ovoga biti ubrzani i procesi za Federaciju", naveo je Dodik.

Istakao je da se jedinstveno radilo na ovom projektu, ali da je nastao problem u vezi s Federacijom i trasom.

"Da li da ide prema Doboju, Tuzli... To, koliko znam, i dan-danas predstavlja problem. Međutim, ono što je važno, od toga se nije odustalo. Srbija je već izgradila svoj dio, na dionici od autoputa Beograd - Zagreb pa do Rače izgrađen je i most. Mi već gradimo dio od Rače do Bijeljine. Dogovaramo i dio za Brčko distrikt. Ono što je važno za RS jeste dio od Istočnog Sarajeva do Vardišta" kaže Dodik.

Prema njegovim riječima, ovo je veoma važno jer kada bi se izgradila ova dionica, riješila bi se putna izolovanost BiH, te je apelovao na nadležne u FBiH da ubrzaju ove pregovore.

