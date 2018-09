Dodik: Obezbjedićemo milion KM za važne projekte u Ljubinju

LJUBINJE - Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras u Ljubinju da će Vlada Republike Srpske obezbijediti milion KM za projekte u toj lokalnoj zajednici, iako tamošnja vlast do sada nije izrazila volju da komunicira sa predstavnicima republičih institucija.

Dodik je istakao da je veoma tužno što ni predsjednik ni premijer Srpske ne znaju kako izgleda načelnik Ljubinja jer on nikada nije izrazio želju da sa njima razgovara, kako bi zajednički sagledali šta treba da se uradi u ovoj opštini.

"Ali zbog ovih mladih ljudi u Ljubinju, naći ćemo način da realizujemo projekte koje smo dogovorili u visini od 200.000 KM i dodatnih 800.000 za ono što predlože ljudi u ovoj opštini", poručio je Dodik.

On je obećao i novu opremu za Dom zdravlja, navodeći da je jedan od prioriteta i rekonstrukcija puta Trebinje-Ljubinje-Stolac.

"Da bismo realizovali ove projekte moramo da budemo zajedno, zato očekujem vašu podršku na izborima", naveo je Dodik.

Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da Ljubinje zaslužuje puno više i bolje, ali da se to može postići samo onda kada se sarađuje sa republičkom vlašću i kada na lokalnom nivou postoje ljudi koji umiju da kažu šta treba da se radi, a ne samo da ćute.

"Vjerujem u Ljubinje koje može da ide naprijed, ali zato se moraju birati odgovorni ljudi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je najavila novo povećanje plata i penzija, jer za to postoje finansijski uslovi, ali i iz inata onima koji govore da će Srpska propasti.

"To priča naša opozicija. A tu istu priču priča i Bakir Izetbegović. Ali u inat njima, Republika Srpska je već toliko jaka da svi na nju budemo ponosni", poručila je Cvijanovićeva.

Nosilac izborne liste SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice tri Staša Košarac istakao je da se uz tim predvođen Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović jedino može raditi na očuvanju Republike Srpske i okupljanju srpskog naroda.

"Sa njima ćemo Srpsku učiniti trajnom i stabilnom. Oni su četiri godine radili u veoma teškim uslovima kada smo se borili za Srpsku i kada smo željeli da pomognemo svakom čovjeku i opštini, dok su oni u Sarajevu pravili samo štetu Republici Srpskoj", rekao je Košarac.

On je naveo da vjeruje da LJubinjci, kao i ostali građani Srpske, vole Srbiju i Rusiju, zbog čega je jasno da će i oni 7. oktobra glasati za one koji rade u interesu Srpske, a to su SNSD i njegovi kandidati.

Nosilac izborne liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice devet Luka Petrović istakao je da se u svakom mjestu u Hercegovini ponosno vijori zastava SNSD-a i Srpske, što treba da ostane i u Ljubinju nakon 7. oktobra.

"Kadar SNSD-a krase rad i rezultati, ali to u Ljubinju do sada nismo imali prilike da pokažemo, zato dajte povjerenje Željki i Miloradu da se popravite kao i druge opštine u Srpskoj", poručio je Petrović.

On je naveo da su srpski predstavnici u Sarajevu odgovorni što do sada nije rekonstruisan put Trebinje-Ljubinje-Stolac, jer su svjesno blokirali sredstva od akciza.

Kandidat SNSD-a za narodnog poslanika iz Izborne jedinice devet Suzana Milutinović istakla je da je došlo vrijeme da se u Ljubinju promijene mnoge stvari, koje već godinama ne funkcionišu.

"Ovi izbori su naša najveća šansa da se u Ljubinju nešto promijeni, da se čvršće i bolje povežemo sa republičkom vlašću, jer sami ne možemo ništa", poručila je Milutinovićeva.

Ona je istakla da su već dogovoreni brojni projekti, koji će biti realizovani uz pomoć Vlade Republike Srpske i njenih institucija.