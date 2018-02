Dodik: Očekujem pobjedu na izborima, BiH nema šta da brine

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je danas za N1 da očekuje pobjedu na izborima u oktobru i da ''Bosna i Hercegovina nema šta da se brine'' jer će ''sve raditi po Ustavu''.

Lider SNSD-a je u razgovoru sa Zvonkom Komšićem poručio da ''nije baborga''. Komentarisao je svoj današnji boravak u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

''Nije to prvi put da sam bio tamo, nije ni važna zgrada koliko je važna atmosfera. Ja ću se kandidovati za člana Predsjedništva, svi relevantni pokazatelji, čak i naših političkih protivnika, pokazuju da je to izvjesna pobjeda. Poradićemo na tome veoma žestoko. Nama je stalo da u Predsjedništvu provodimo politike u skladu sa Ustavom. Bosna i Hercegovina nema šta da se brine, ona je ono što je po Ustavu i ja ću to poštovati. Nisam ja taj koji kako pokušavaju da naprave neku babarogu, ne, samo poštivanje Ustava'', kazao je Dodik u razgovoru za N1.

Prema njegovom mišljenju, današnji događaj i predaja odgovora iz Upitnika Evropske komisije, veoma je važan za BiH. Dodao je da evropski put ne treba biti zaustavljen, ali da odgovori moraju biti u skladu s Mehanizmom koordinacije.

''Mi ne mislimo da treba zaustaviti evropski put, mi smo za to da se krećemo, ali evropski odgovori moraju biti u skladu s Mehanizmom koordinacije. Mislim da smo to postigli. I imamo situaciju da imamo i neke različite odgovore na ista pitanja. Biće ključno na koji će način Evropska komisija reagovati. Veoma je važno da se uvaže različitosti i da se naravno pokuša graditi oko svega konsenzus. Naravno, ja mislim da je dobro kretati se prema Bosni i Hercegovini, da je ovo u redu. Postoje oni koji bi rekli moglo je i prije. Ali desilo se danas. Imajući u vidu da je na najvišem nivou Evropske unije, tako da je bilo logično da ja tu budem. Ceremonija koja nije dugo trajala, ali je važna. Ovo nije kraj, ovo je teški početak. Ostajemo privrženi evropskom putu, ali želimo u svakom segmentu da budemo vidljivi kao Republika Srpska'', rekao je Dodik.

Odgovorio je i na pitanje o kojem je proteklih sedmica bilo mnogo govora. Hoće li dolaziti na posao u zgradu Predsjedništva ukoliko pobijedi na izborima.

''Ima mogućnosti i tehnika da se to upotrijebi, biću biran u Republici Srpskoj, primarna odgovornost je Republika Srpska. Kada bude trebao konsenzus naći ćemo načina, ili neposredinm razgovorom ili linkom ili... Svakako, onda kad bude se moralo i trebalo. Da vam pravo kažem, ne mislim tamo provoditi svaki dan'', rekao je Dodik u razgovoru za N1.

U izbornu pobjedu, ne sumnja.

''To je nesporno, to i Mladen (Ivanić) zna. U ovom trenutku je preko 120.000 razlike između mene i njega u moju korist. Meni je sasvim svejedno ko je s njihove strane, idem na pobjedu i mogu postaviti koga hoće. Oni su pobijeđeni onog trenutka kada su počeli voditi politike koje nisu u skladu s politikama Republike Srpske. I to im narod neće oprostiti'', poručio je predsjednik Republike Srpske.

