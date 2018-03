Dodik: Od Vučića tražim da na dnevni red uz Kosovo stavi i Srpsku

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je geostrateški položaj Srbije daleko značajniji i izazovniji nego što se to u Srbiji razumije, da je ogroman uspjeh to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na dnevni red vratio Kosovo i Metohiju i što je nakon mnogo godina vraćen autoritet Srbije.

Dodik je naglasio da je veoma važno čuti ono što ljudi u Srbiji ne primjećuju, a što je rekla njemački kancelar Angela Merkel.

"Ljudi ovdje ne primjećuju kada Merkelova kaže - `Mi smo priznali Kosovo, ali se ništa neće desiti bez dogovora Beograda i Priština`. Znate kakav je to diplomatski uspjeh. Znate šta je bilo samo prije sedam, osam godina kada se smatralo da je Kosovo gotovo", rekao je Dodik sinoć za Televiziju "Pink".

On je ocijenio da je politički autoritet Srbije nakon mnogo godina vraćen.

"Od Vučića tražim da na dnevni red uz Kosovo stavi i Republiku Srpsku. Ja ga molim, bez obzira da li to može proći u Briselu", rekao je Dodik.

On je ocijenio da Srbija i Republika Srpska "dobro stoje" i da su postale značajniji faktori nego što su bile.

"Preživjeli smo užasne pritiske, izolacije, degradiranja, ali smo danas manje upitni nego prije 15 godina. Srbija, kojoj su uvodili sankcije, nametali joj političku elitu, danas ima politiku koja parira najmoćnijim silama svijeta", rekao je Dodik.

On je istakao da Srpska ne radi ništa što bi ugrozilo politiku Srbije, da donosi odluke po uzoru na njene i da je opredijeljena da je prati i kada je riječ o pitanju članstva u NATO-u, što pokazuje i odluka o vojnoj neutralnosti.

Dodik je rekao da Srbija u ovim teškim prilikama najviše pomaže Srpskoj kada kaže da poštuje Dejtonski sporazum i Ustav BiH i teritorijalni integritet i suverenitet i da cijeni i voli Republiku Srpsku. "To je sasvim dovoljno", rekao je Dodik.

On kaže da je Srpska donijela odluku o vojnoj neutralnosti, prateći Srbiju. "Pratićemo Srbiju šta god da uradi", rekao je Dodik, dodajući da neće dozvoliti vojnu bazu NATO i granicu na Drini.

Dodik je ponovio da najavljivane vježbe NATO-a na Manjači sa osiromašenim uranijumom neće biti, što ne znači da neće biti saradnje sa raznim stranama u budućnosti.

On je istakao da je Vučić sve što je preuzeo na sebe sproveo u djelo i da je ovo najbolji period saradnje Srbije i Republike Srpske.

Dodik je naglasio da Srbija nikada Srpskoj nije dala nikakav nalog."Mi smo sačuvali Republiku Srpsku. Republika Srpska je nezaobilazna. Naš princip je što veća samostalnost i autonomija. Da li će oni biti pametni da to bude u okviru BiH, to je njihov problem. Ako oni misle da će nama nametnuti BiH, to je njihov problem", poručio je Dodik.

Govoreći o deklaraciji o opstanku srpskog naroda, koja treba uskoro biti predstavljena, Dodik je naveo da je to dobar dokument i da treba podržati napor da se napravi aneks Sporazuma o specijalnim pralelnim vezama.

"Srpsko nacionalno pitanje ne može da se ne gleda integrativno zato ova deklaracija i jeste u funkciji toga da se i u pojmovnom smislu Srbi tretiraju kao jedinstven narod u kulturološkom, jezičkom i svakom drugom smislu. Neće oni nama govoriti ko smo mi...Stranci koji dođu kaže vi ste `bosanski Srbi`. Muslimane koji su do 1994. godine bili Muslimani sada zovu Bošnjaci, a nas `bosanski Srbi`. Eto, nismo bosanski Srbi. Mi smo Srbi", rekao je on.

On je naveo da je Republika Srpska u januaru imala 40 miliona KM veće prihode u odnosu na januar 2017. godine, što govori da su javni računi Srpske stabilizovani, velikim dijelom zahvaljujući i saradni sa Srbijom.

Dodik je naveo da je Sarajevu problematično sve što dolazi iz Srbije, iako javno govore da je sve to u redu, podsjećajući da je u Briselu prije sedam ili osam godina razgovarao o auto-putu prema Beogradu i da je tražio finansijska sredstva za njegovu izgradnju, ali da mu je rečeno da ništa što ide u pravcu prema Srbiji ne može biti realizovano.

"Nažalost most Ljubovija-Bratunac nije završen zato što su takve procedure. To je granična linija isprepletene su nadlažnosti. Ono što je trebala da uradi Srbija je urađeno, a ono malo što je trebala BiH - nije. Vučić stoji iza onog što kaže i tako je na svim projektima", kaže predsjednik Srpske.

On je naglasio da je vidljivo da je Srbija u ekonomskoj ekspanziji, te da je najznačajniji privredni partner, koji radi sa Srpskom niz projekata i zahvalio Vučiću za pomoć.

"Gradimo vrtiće, sportske objekte i za veoma je važno za naše ljude da znaju da Srbija misli na nas", kaže predsjednik Srpske.