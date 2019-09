Dodik: Odazvaću se Hanovom pozivu

TREBINJE - ​Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je potvrdio da će doći u Brisel na sastanak, gdje je trojicu članova Predsjedništva BiH pozvao evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han, kako bi u njegovom prisustvu napravili kompromis u vezi sa formiranjem Savjeta ministara.

“Ja ne znam ni kada je sastanak, ali pristajem da dođem, kada god on kaže, jer meni nije problem da razgovaram i da jednostavno kažem šta hoću i šta neću. Mislim da je sve što se ranije dešavalo bespotrebno i da to najvišu štetu nanosi Bosni i Hercegovini”, istakao je Dodik.

On je, međutim, bio izričit da neće razgovarati na način da mu se nameće njegovo sopstveno mišljenje, a, kako kaže, “Sarajevo sada ima neke uslove u kojim se unaprijed nameće šta ko treba da prihvati ili ne, što je, za razliku od razgovora, apsolutno nemoguće.

“Koliko sam ja razumio, predviđeno je da se održi sjednica Predsjedništva u Briselu, pa se pitam, ako sam dobro razumio, kakva je to zermlja čiji najviši organ vlasti zasjeda u drugoj zemlji”, kazao je Dodik.

Apsolutno je odbacio nametanje bilo kome bilo čije mišljenje, iako je, kako kaže, itekako svjestan da ovakvim stanjem država gubi najviše, da život u njoj stoji, a insistira se na nečemu što nije moguće.

“Mi nikada nismo rekli da ne treba sarađivati sa NATO-om, već imamo određeni oblik sradnje, razumijemo šta je ta velika vojna integracija i spremni smo da sarađujemo na nivou na kojem i Srbija sarađuje po tom pitanju, ali prejudicirati članstvo je apsolutno nešto što je nametnuto”, odlučan je Dodik koji je pozvao ljude u NATO-u da odbace odluku o davanju MAP-a BiH, kako to ne bi bio glavni razlog što u BiH ne funkcionišu institucije.

On kaže da nema ništa protiv da se novom Savjetu ministara, koji se tek treba izabrati, dostavi dokument da se izjasne za šta god hoće, ali da im se ne smije unaprijed sugerisati šta treba da odluče.

“Mi ne možemo spriječiti da Bošnjaci predlože bilo koji dokument Savjetu ministara, ali ako kažu da to mora biti usvojeno onako kako oni misle – to ne može i to je davno prošlo vrijeme”, izričit je Dodik.