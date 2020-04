Dodik: Odluka o nepovlačenju sredstava nepotrebna

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je odluka Savjeta ministara da ne usvoji odluku o povlačenju sredstava instrumenta za brzo finansiranje od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nepotrebna i više tehnička nego suštinska.

"Suštinska odluka je donesena na sastanku lidera i Fiskalnog savjeta, gdje su utvrđeni tačni elementi tog aranžmana vezano za obim dospijeća kamate i svega ostalog. Činjenica je da je dogovoreno da sredstva budu raspoređena između entiteta i Brčko distrikta, a u sklopu Federacije BiH (FBiH) određen je aranžman koji bi trebalo da prati raspodjelu između kantona i federalnog nivoa", rekao je Dodik za "Dnevni avaz".

On je pojasnio da su sredstva na raspolaganju i operativna, te izrazio uvjerenje da će uskoro biti razjašnjene nesuglasice.

"Taj novac je na raspolaganju, operativan je i vjerujem da će u najskorije vrijeme to pitanje nesaglasnosti biti razriješeno. U svakom slučaju, treba poštovati ono što je dogovoreno na sastanku lidera tri političke partije, što je potvrdio i Fiskalni savjet BiH", rekao je srpski član Predsjedništva BiH.

Dodik tvrdi da je u pismu namjere sve jasno, te da se sada radi samo o različitim tumačenjima Hrvata i Bošnjaka kada je riječ o sredstvima koje je obezbijedio MMF.

"U pismu piše da će se redistribucija sredstava vršiti u nekom omjeru u kojem su se dogovorili, a to je 50 odsto za FBiH, 50 odsto za kantone. To je tako, zato što kantoni imaju određene odgovornosti u vezi sa zdravstvom, sa zaposlenim radnicima. Ne znam šta se sada promijenilo i zašto su zastoji, niti želim biti arbitar. Ali, ono što zamara i šteti BiH jeste činjenica da se jednim pitanjem bavimo stalno i iznova, i to po nekoliko puta. To je ono što nam samo odnosi energiju", ocijenio je Dodik.

Savjet ministara danas nije usvojio odluku o povlačenju sredstava instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od MMF-a.

Protiv ove odluke glasali su ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković i ministar odbrane Sifet Podžić, dok je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić bio uzdržan.

S obzirom na to da za izglasavanje ove odluke nije bilo nijednog glasa iz reda bošnjačkog naroda, čime je onemogućeno usvajanje odluke od Savjeta ministara, nije moguće povući finansijska sredstva od 330 miliona evra koja je MMF odobrio juče za borbu protiv virusa korona.

Sredstva je trebalo da budu operativna sutra, nakon što Savjet ministara usvoji ovu odluku, a Centralna banka uputi zahtjev za isplatu MMF-u.