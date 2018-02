Dodik: Odnos matice i dijaspore podići na kvalitetniji nivo

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci na otvaranju Prvog foruma dijaspore da se odnos matice, Srbije i Republike Srpske, i dijaspore mora podići na kvalitetniji i viši nivo.

U obraćanju brojnim učesnicima Foruma u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, Dodik je naveo da će zaključci sa ovog skupa biti osnova za izgradnju dobrih odnosa.



"Ne želimo da ovo bude prvi i jedini ovakav skup i to treba da dogovaramo. Domaćini ne moraju biti samo Srbija i Srpska, već možemo odrediti okupljanje i u inostranstvu, gdje je etablirana naša zajednica", istakao je Dodik.



On je dodao da srpsko rasejanje može pomoći u vezi s investiranjem u projekte na kojima Srpska radi i na kojima će raditi.



Dodik je rekao da zajednička deklaracija Srbije i Srpske o opstanku Srba ne isključuje nikoga i podrazumijeva formiranje Nacionalnog savjeta za provođenje deklaracije.



"U njemu će biti predstavnici Srpske, Srbije, Srpske pravoslavne crkve i dijaspore, a tu je i formiranje fonda za podršku projektima za srpske nacionalne organizacije u regionu i dijaspori, što pokazuje institucionalni odnos prema ovom pitanju", pojasnio je predsjednik Republike.



On je poručio predstavnicima srpske dijaspore da odbiju pritiske na planu institucionalizacije takozvane "bosanske dijaspore".



"To nije dio naše politike jedinstvene srpske dijaspore, koja je organizaciono jedini zajednički predstavnik Srba iz Srbije i Srpske. Možemo da prihvatimo postojanje čak i jedne organizacije srpske nacionalne dijaspore, koja uključuje Srbe iz Srpske, Srbije i sa prostora cijele bivše Jugoslavije", ocijenio je Dodik.



Cilj Prvog forumu dijaspore je uspostavljanje trajnih mehanizama za jačanje privredne i kulturno-naučne saradnje između Srpske i srpskog naroda u rasejanju.



Ovaj skup se održava na inicijativu i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.



Uz predsjednika Srpske, Forumu prisustvuje predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović, predsjednik Vlade Željka Cvijanović, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, brojni ministri u Vladi Srpske i predstavnici javnog, političkog, crkvenog i društvenog života Srpske.



Na skupu je oko 100 učesnika iz više od 26 zemalja, među kojima su ugledni univerzitetski profesori, kulturni radnici, privrednici, članovi državnih, pokrajinskih i lokalnih parlamenata, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, saveza, udruženja, kulturnih, humanitarnih i studentskih organizacija...