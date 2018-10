Dodik: Odnosi Srbije i Srpske iznad ličnih

SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas u Istočnom Sarajevu da su odnosi Srbije i Republike Srpske iznad svih ličnih odnosa.

Dodik je na pitanje novinara u Istočnom Sarajevu zašto je uputio pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da danas ne dolazi na svečano otvaranje novoizgrađene bolnice "Srbija", rekao da bi u slučaju da je Vučić danas došao, cijela opozicija i stranci rekli da je to podrška i miješanje u izbore.

Predsjednik Srpske je ocijenio da je potpuno neopravdano i nedostojno da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić optužuje Srbiju za miješanje u izbore u BiH.

"To je stvorilo ozbiljne političke percepcije u regionu i svijetu o namjerama Srbije i mnogo čemu drugom, pogotovo od onih koji na bilo kakav pomen srpskog angažovanja vide nešto loše na ovim prostorima. Kao što je i sam predsjednik Vučić naveo u svom pismu, ovdje dolaze razni strani političari, a /turski predsjednik Redžep Tajip/ Erdoan počeo je svoju kampanju iz Sarajeva i niko nije reagovao", rekao je Dodik novinarima.

On je podsjetio da je u BiH dolazio i direktno učestvovao u kampanji političke partije hrvatskog naroda i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, dok se predsjedniku Srbije to prigovara u uslovima kada je trebalo da otvori objekat koji nosi ime države čiji je on predsjednik.

"Nije miješanje kada se otvaraju ovakvi objekti, nije miješanje kada je Srbija prije dvije-tri godine dala novac, a danas se završavaju zajednički projekti. Problem bi bio da se ti objekti ne završavaju, a da je dat novac", rekao je Dodik.

On je ponovio da je za totalnu osudu Ivanićeva tvrdnja i pritisak na Srbiju u trenutku kada se ona na međunarodnom planu bori za status Kosova i Metohije i druge važne stvari.

"Sada je onima koji su protivnici Srbije dat još jedan razlog da bi još više mogli da satanizuju Srbiju i njenog predsjednika, koji je mogao komforno da prođe kroz svoj mandat, da se ne bavi pitanjem Kosova, što prethodne generacije predsjednika Srbije nisu činile. Vučić je otvorio to pitanje i na sebe navukao ozbiljan problem", naveo je Dodik.

Dodik smatra da bi svi u Republici Srpskoj trebalo da budu podrška politici Srbije za sva njena važna državna pitanja, posebno kada je riječ o nepriznavanju Kosova, kao i protivljenju uvođenja sankcija Rusiji.

On je istakao da Republika Srpska i Srbija ne smiju jedna drugoj da stavljaju nove terete.