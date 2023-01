Dodik: Odustajanjem od 9. januara značilo bi poništavanje istorije

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da niko ne može spriječiti da Republika Srpska obilježi svoj 31. rođendan i naglasio da bi odustajanje od 9. januara značilo poništavanje istorije.

"Bez obzira na sve svjetske mešetare i one koji su tražili da se od toga odustane, naši su ljudi ostali uporni i mi to moramo da poštujemo", istakao je Dodik. On je rekao da se to administrativno ne može ukinuti jer to istorija naprosto ne priznaje.

"Devetog januara 1992. godine je donesena odluka o formiranju Srpske Republike BiH koja je nekoliko mjeseci kasnije dobila naziv Republika Srpska. Donesen je i Ustav 28. februara, a sve se desilo prije ijednog opaljenog metka na prostoru BiH, što znači da je Srpska stvorena u miru i u miru i obilježava svoj dan", rekao je Dodik u Banjaluci, a prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, šta razni administratori i mešetari o tome misle, to je njihov problem.

"Ono što je nama važno jeste da se taj dan ne može pomjeriti. Ako bi bio pomjeren samo na sljedeći dan, time bi bila poništena istorija, a mi nemamo namjeru da to činimo", poručio je Dodik.

On je rekao da ne vidi nikakvu opasnost za nekog drugog i pozvao sve druge vjere i nacije koje žive u Srpskoj da se tome pridruže.

Dodik je istakao da je želja da defile u Istočnom Sarajevu povodom 9. januara okupi ljude iz tog kraja, a ne da izaziva bilo koga u Sarajevu.

"Morbidne ideje (bošnjačkih boračkih udruženja) u Sarajevu da će spriječiti autobuse više govori o njima nego o nama", naveo je Dodik.

Svečani defile povodom 9. januara, Dana Republike prvi put ove godine biće održan u Istočnom Sarajevu.

Dodik je rekao i da Srpska pravoslavna crkva (SPC) ima najpozitivniji odnos prema ukupnom razvoju Republike Srpske, ističući da je veoma značajno to što je srpski narod posvećen svojoj crkvi i praznicima.

"SPC na prostoru Republike Srpske i BiH nije umiješana u politiku i u institucionalnom smislu ostvaruje svoju misiju i ulogu. I to je odvaja od nekih drugih vjerskih zajednica na ovim prostorima, koje pokušavaju da budu ili jesu upleteni u politiku", rekao je Dodik nakon prijema kod Njegovog preosveštenstva vladike banjalučkog Jefrema kojem je prisustvovao sa predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović. Dodik je naglasio da SPC ima odmjeren odnos prema crkvenim poslovima.

On je naveo da je na prijemu kod vladike Jefrema, koji se tradicionalno održava na Badnji dan, razgovarano o budućim planovima.

"Okupljamo se oko naših zajedničkih ideja, a zajednička ideja je sloboda našeg naroda i Republike", rekao je Dodik.

On je izrazio zadovoljstvo što i kao predsjednik Republike može da spozna i podrži to što je pravoslavni vjerujući srpski narod veoma posvećen današnjem prazniku, ali i SPC.

Dodik je poručio da manifestacije i okupljanja građana koji slave Badnji dan i badnjak, koje se danas mogu vidjeti u Banjaluci, ali i širom Srpske, treba da budu nauk budućim generacijama.

"Mladima treba što više da približimo tradiciju obilježavanja Božića i prenesmo ljubav prema ovom prazniku. Na današnji dan se peče pečenica oko koje se okuplja porodica, u slavlju i veselju", istakao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske je naveo i da je srpski narod posvećen srpskoj pravoslavnoj vjeri i obilježavanju svih važnih praznika, te poželio srećan Badnji dan i sutrašnji Božić, uz tradicionalni pozdrav – "Mir Božiji, Hristos se rodi!".