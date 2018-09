Dodik: Ojačati poziciju Srpske na nivou BiH

BANJALUKA - Kandidat SNSD-a za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik smatra da će najbolje zastupati interese građana jer je sve vrijeme pokazivao nepokolebljivu borbu za status Republike Srpske, čiju je poziciju sada potrebno ojačati na nivou BiH.

"U Republici Srpskoj smo uspjeli da institucije učinimo stabilnim. Ostaje nam još da ojačamo poziciju Srpske na nivou BiH. Zato je važno da izbor za predsjednika Srpske bude Željka Cvijanović, a meni data podrška za člana Predsjedništva BiH", poručio je Dodik na centralnoj tribini SNSD-a u banjalučkom naselju Lazarevo.

On je istakao da je SNSD u Lazarevu uvijek dobijao podršku i da je uvjeren da će tako biti i ovaj put.

"Na večerašnju tribinu sam došao da sa građanima podijelim zajedničke vrijednosti o statusu Republike Srpske, potrebnoj stabilnosti i miru, razvoju i njenoj odbrani na svim nivoima. Da se o Srpskoj govori, da se ne oklijeva i ne čeka. Svima nam je važno da imamo stabilne i dobre živote ovdje, kojih nema bez stabilnog političkog sistema", poručio je Dodik.

On je napomenuo da je veoma važno da u Federaciji BiH podrška bude data srpskoj listi, koju predvodi SNSD.

"SNSD je dugo godina tamo učestvovao u vlasti u pojedinim opštinama i vršio vlast u Drvaru, Grahovu, pa i Glamoču. Ovaj put smo odlučili da zajedno napravimo listu, koju okuplja SNSD, da bi Srbi bili predstavljeni u federalnom Parlamentu i na nivou kantona", naveo je Dodik.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ovi izbori predstavljaju borbu između dva koncepta - onog koji gradi Srpsku i onog koji je ponašanjem u Sarajevu pokazao da je razgrađuje, što građani prepoznaju.

Ona je istakla da su rejonske tribine SNSD-a veće od centralnih skupova cjelokupnog bloka na suprotnoj strani, što je dokaz da građani žele stabilnu Banjaluku i Republiku Srpsku, stabilnu vlast i institucije.

"Banjaluka i republička vlast su čvrsto vezane, jer je ovaj grad vidio ogromna ulaganja, a tu je i sjedište naših institucija, srce političkog i administrativnog života. Građani nam to vraćaju podrškom cijeli niz godina i sigurna sam da će opet podržati politiku SNSD-a. SNSD će opravdati to povjerenje kao i do sada", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se svi bore za Banjaluku, ali je ona snažno uporište i srce pobjede SNSD-a, i tako će ostati.

Na večerašnjoj centralnoj tribini predstavili su se i kandidati za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Kozarska Dubica - mjesto naše velike pobjede

Kandidat SNSD-a za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik rekao je večeras da je Kozarska Dubica mjesto velike pobjede SNSD-a.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, rekao je da vjeruje u veliku pobjedu ove partije i kandidata Željke Cvijanović za predsjednika Republike Srpske.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da očekuje veliku pobjedu i podršku u Kozarskoj Dubici i istakla da je snaga SNSD-a to što pobjeđuje zajedno sa narodom.

Ona je izrazila nadu da će Kozarska Dubica sa Republikom Srpskom ići dalje, napredovati.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu u Izbornoj jednici jedan Radenko Reljić rekao je da SNSD ponavlja uspjehe od prethodnih izbora.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu u Izbornoj jednici jedan Rodoljub Topić rekao je da ova stranka ide u novu pobjedu.

Na centralnom predizbornom skupu SNSD-a u Kozarskoj Dubici, koji je održan u sportskoj dvorani, predstavljeni su kandidati te stranke na opštim izborima, a skupu su prisustvovali stranački zvaničnici, brojni građani i simpatizeri te stranke.