Dodik: Oko Pavića bilo mangupa koji su radili protiv koalicije

Komentari: 1

sasas

Gospodine predsjedniče, trebate se zapitati zašto sam ja glasao za Vas i za DNS. Vi ste OK ali politika vaše stranke i vaših kolega u SNSD kreće se u pogrešnom smjeru, dok to nije slučaj sa DNS-om. Oni su dosta umjereniji i staloženiji, a vi polako postajete bahati. To je očigledno. Učinite nešto više za narod u narednom periodu i kao stranka pokažite poštovanje prema običnom čovjeku i ja ću ponovo glasati za SNSD.