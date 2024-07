Dodik: Onaj ko sankcijama prijeti bankama u Srpskoj, biće protjeran iz Banjaluke

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, rekao je nakon sjednice Predsjedništva ove stranke da će SNSD ostati kompaktan i da pritisci koji se vrše na članove SNSD i strukture vlasti kroz sankcije SAD, te nametnuti atmosfera kazne i progona neće proći.

"Ono čime mi raspolažemo ovdje jeste da neki šef američke kancelarije obilazi banke i preduzeća i prijeti im i čini im destabilizaciju priliku. Biće upozoren ovih dana da to ne radi i ako bude nastavio da radi biće protjeran iz Banjaluke, bez obzira što se radi o američkom službeniku", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je kazao da je najvažnije pitanje na sastanku bilo pitanje priprema za lokalne izbore i da je konstatovano da su spremni za pobjedu.

"Izlazimo na 76 lokalnih zajednica u BiH, sve u Srpskoj, 11 u FBiH te Brčkom, gdje vjerujemo u dobar rezultat. Imaćemo kandidate za grado/načelnike u 63 lokalne zajednice u Srpskoj, u Kupresu je zajednički kandidat, te četiri opštine u FBiH", kazao je Dodik.

Želimo pobjedu u Banjaluci, bio je jasan predsednik SNSD-a.

"Ulazne ankete govore da stojimo jako dobro, naša lista za odbornike je jaka", naveo je Dodik, dodavši da su odnosi sa koalicionim partnerima dobri.

"U onim lokalnim zajednicama gdje će i naši koalicioni partneri imati kandidate, to ne znači da su naši odnosi narušeni. Vodićemo fer političku kampanju i to očekujemo od svih učesnika", naglasio je Dodik.

Predsjednik SNSD-a poručio je i da ova stranka odbacuje svu blamažu u vezi sa delegatom u Domu naroda PS BiH.

"Primarno, izbor delegata vrši samo parlament i ovo što su oni napravili je neprihvatljivo, to je podmetanje, zato što su znali I mi smo zanli da se izabere kandidat iz opozicije. Da se radi o mešetarenju, dokaz su prošli izbori kada se u FBiH u devet slučajeva birao kandidat, s jedne strane SDA, a s druge kandidati trojke, i zamislite slučaja svih devet je osvojio SDA. Dakle, to je obična sprdačina koja urušava povjerenje u izborni sistem. Koristićemo sva pravna sredstva, ići ćemo ako treba i do Strazbura, ići će sa privatnim tužbama protiv članova CIK BiH", naglasio je Dodik, dodajući da će usput koristiti i politička sredstva.

"Ovaj koga su izvukli iz naftalina, neće položiti ni zakletvu, može se raditi i bez njega u Domu naroda PS BiH", poručio je Dodik.

Dodik o NATO-u: Razmišljaćemo o jajima i paradajzu

Nakon što je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kazao da NATO pojačava svoje snage na Kosovu i Metohiji, te BiH, lider SNSD-a rekao je da takva odluka ne postoji za BiH, ali da je tačno da se stalno priča o tome.

"Jedino ako nisu odlučili da slušaju Heleza, ali Helez nije taj koji donosi odluke, već Predsjedništvo BiH. Ako bi bilo šta uradili na tu temu, oni ruše ustavni poredak, bez obzir što je njihova sila naravno velika", istakao je Dodik.

Dalje je rekao i da ukoliko dođe da nečeg takvog, poziva građane da ostanu mirni.

"I da niko ovdje nr razmišlja ni o kakvoj pušci ili nečemu drugom. Ali ćemo razmišljati o jajima i paradajzu kada dođe vrijeme za tako nešto", poručio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.