Dodik: Oni hoće da kažu da su Srbi i Hrvati stranci, a jedini faktor Bošnjaci

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na današnjoj konferenciji za medije rekao je da je Narodna skupština Republike Srpske jedino mjesto odluke, a ne Predsjedništvo BiH.

"Želim da komentarišem današnji rad Predsjedništva. Ja sam nastavio sa svojim odnosom prema svim tačkama dnevnog reda. Drugi put smo glasali protiv tih odluka. NS RS će odlučiti po tačkama dnevnog reda. Ona je konačno mjesto odluke, a ne Predsjedništvo BiH. NS RS će na pažljiv način odnositi prema ovim pitanjima. U svakom slučaju želim da kažem da se iznenada pojavila tačka za ugovor između BiH i Islamske zajednice BiH. To je tačka koja stoji od 2006. godine", istakao je Dodik.

Kaže da su danas saznali "nešto što je neprihvatljivo i ponižavajuće što ima veze sa politikom, a ne pitanjem vjere".

"Ja nisam protiv da se urede odnosi između IZ i BiH, ali naravno da ne bi glasao ni danas za to. U svakom slučaju ono što je novo i potpuno neprihvatljivo da se mijenja procedura usvajanja takvog ugovora. Čuo sam od Džaferovića i Komšića koji djeluju udruženo razlog što su to opet stavili je što su otkrili da je Islamska zajednica domicilna, a svi ostali strani. Oni hoće da kažu da su Srbi i Hrvati stranci, a jedini faktor su Bošnjaci. Oni su tražili da to usvoji Predsjedništvo i da to ne ide na Parlamentarnu skupštinu i naravno da je to neprihvatljivo da se daje veće pravo jednoj vjerskoj zajednici", rekao je Dodik.

Dodaje da on nema ništa protiv vjerskih običaja, ali je neprihvatljivo da se dozvoljava da muslimani napuste svoje radno mjesto i da je poslodavac dužan da im to nadoknadi.

"To bi trebalo da bude ujednačeno i da se omogući da svi vjernici imaju isti tretman. U svakom slučaju, ja sam protiv da se to stavlja na dnevni red dok se te stvari ne riješe i ne usaglasi sa vjerskim zajednicama. Ovaj prijedlog vrvi od diskriminacije", kaže Dodik.

Dodaje da se šalje poruka pravoslavcima i katolicima da su stranci i da odavde treba da odu.

"To nije tako i to je još jedna podjela naivnih da ponižava druge i diskriminiše. Oni su na kraju povukli tu tačku dnevnog reda, to je njihova odluka bila, ne moja, ali sam isto tako rekao zašto nisam glasao i zašto sam protiv", istakao je Dodik.