Dodik: Oni koji vode proces protiv mene ispašće luzeri

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da neće prihvatiti eventualnu presudu Suda BiH kojom bi mu bilo zabranjeno političko djelovanje, ali da misli da će se politički odnosi u BiH prije toga raščistiti.

"Treba uočiti da taj proces još nije ni počeo, niti mislim da će uskoro početi. Kažu da mi odugovlačimo, ja ih pitam: 'Zašto vi žurite. Šta vam smeta ako dolazim redovno u sud, imate neke primjedbe?' Očekivali ste da Dodik dođe u sudnicu, eto sad uživajte. A na kraju nećete uživati, ispašćete luzeri", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

On je istakao da njihov mentalitet da tako rješavaju državne stvari neće proći.

"Ne pravi se država na taj način. Zar mislite da će se nešto promijeniti ako sklonite Dodika? To samo govori koliko ste glupi. Ništa se neće promijeniti", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Odgovarajući na pitanje šta je cilj sudskog procesa protiv njega, Dodik je rekao da nikad nije identifikovao sebe sa Srpskom i da je veoma svjestan svoje uloge i činjenice da je tu dok dobija podršku naroda.

"Naravno da ću se truditi da je dobijam i dalje, ali jednog dana to neće biti više moguće i to će biti logično. Neki misle da će srušiti Srpsku ili SNSD ako nema Dodika. Međutim nije lako razbiti jednu strukturu dobrih ljudi, bez obzira na to što i kod nas ima bitangi. Ali, većina ljudi u SNSD-u je orijentisana patriotski", rekao je Dodik.

Ustavni sud BiH

Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, Dodik je rekao da Ustavni sud BiH formalno pravno ne postoji nakon što je iz te institucije otišao i drugi srpski sudija.

"Nije popunjen kako je predviđeno", rekao je Dodik i dodao da srpske sudije neće biti imenovane u Ustavni sud BiH sve dok ne bude postignut dogovoro o načinu izbora sudija koji bi trebalo da zamijene strance.

On je naveo da se u prošloj godini ništa nije promijenilo u odnosu sa federalnim partnerima, te da o tome najbolje govori situacija kada je SDA predložila izmjene Izbornog zakona, a "trojka" podržala, dok su SNSD i HDZ BiH koji čine većinu bili protiv.

"Kad nešto treba uraditi protiv Srba i Hrvata, muslimani će se ujediniti. Oni će to pravdati ovim ili onim. U svakoj normalnoj zemlji kada se tako nešto desi, palo bi partnerstvo. Ta `trojka` je veoma zavisna od SDA koja je nesumnjivo i dalje politički ogranak Islamske zajednice, a znamo kako su se u prošlosti ključni funkcioneri u Sarajevu birali onako kako to narede u džamiji", rekao je Dodik.

Ljudi se identifikuju sa 9. januarom

Predsjednik Srpske istakao je da se građani Srpske identifikuju sa 9. januarom i da to postaje način života.

"Osjećam pozitivno raspoloženje među građanima i vidim da sve veći broj ljudi planira i svoje privatne obaveze da uklopi sa proslavom Dana Republike. Drago mi je da je akcija isticanja zastava zaživjela. Razlog za to nije, kako neki tvrde, inat, nego je nešto drugo u pitanju. LJudi sve više shvataju da je Srpska jedini način opstanka i da ukoliko se Srpska smanji ili nestane, nestaje i perspektiva za budućnost", rekao je Dodik.

On je istakao da ne treba ignorisati ni činjenicu da stalni napadi na taj dan izazivaju jednu reakciju koja je, kako kaže, njemu draga.

"Ljudi se identifikuju sa tim datumom i to postaje način života. Danas nemate nikoga ko ne zna da nam slijedi 9. januar. Da nije bilo zabrane iz Ustavnog suda BiH, možda bi sve to bilo skromnije. Sjećate se nekih ranijih proslava koje se počinjale i završavale akademijom u Banskom dvoru. Danas je to drugačije, svi žele da učestvuju i imamo, pod navodnim znacima, mali problem kako sve to artikulisati", rekao je Dodik za "Glas Srpske".

Odgovarajući na pitanje da li zamjera predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću što je odbio dolazak na proslavu Dana Republike, Dodik je rekao da mu ne zamjera samo to, već i što je, kako kaže, "prvi poletio da priča o genocidu".

Imovina i Šmit

U slučaju da Kristijan Šmit nametne odluku o imovini, Dodik je rekao da će Narodna skupština proglasiti samostalnost Srpske.

"Šta nam preostaje? Da tvrdimo da Šmit nije u pravu ili da nije legalan. Pa sto puta smo to rekli. Nećemo mi praviti nikakav nered. Samo ćemo raditi sve Ustavom predviđene stvari. Pozvaćemo sve naše iz zajedničkih organa da se vrate u Srpsku. Ostavili bi tu priču, da BiH ostane u tim dejtonskim nadležnostima da funkcioniše, ali Srpska i njena samostalnost biće izgrađena kroz vraćanje nadležnosti", rekao je Dodik.

Ako bi prema nama i dalje sprovodili represiju, ističe Dodik, Srpska bi išla ka stvarnoj nezavisnosti.

"Nakon ovih riječi će opet dva dana da orgijaju po Sarajevu, ali mi sa tim nemamo ništa. Tu zabavu im zakazuju stranci", istakao je predsjenik RS.

Izborni zakon RS

Dodik je rekao da se može računati da će lokalni izbori u oktobru biti održani po novom izbornom zakonu Srpske.

"Računajte da će se to desiti. Mi ćemo u ovom mjesecu usvojiti zakon i biće zabranjena primjena zakona sa nivoa BiH na teritoriji Srpske. Lokalne izborne komisije koje je birala Centralna izborna komisija BiH sada će birati Republička izborna komisija. U maju ćemo raspisati izbore, može ih raspisati i CIK, ali ih neće moći sprovesti", rekao je Dodik.

On je istakao da na nivou BiH predlažu tehničke inovacije da na svakom biračkom mjestu postoji kamera koja skenira listić i da to ide u centralnu bazu podataka u softver u kojem svako može da preinači te podatke.

"Mi smo predlagali da softver bude samo kontrola, a ne da definitivno odlučuje. Dakle, glasove prebroje birački odbori. Ako se uoči razlika u odnosu na softver, broje ponovo. Ako ponovo bude razlika, ponavljaju se izbori na tom biračkom mjestu. Zar to nije fer?", rekao je Dodik.

On je ukazao da se Srpska nalazi u izazovnom, ali istovremeno i u dobitničkom trenutku, da će sve ideje realizovati putem političkih procesa i da je niko više ne može ponižavati.

Beograd

Dodik smatar da Republika Srpska ne smije da izgubi Beograd, ali da tamo ne ide da bi bio poslušnik.

Dodik je ocijenio da je u Srbiji kompleksna situacija.

"Kad ovdje u Banjaluci imate slabe lidere, onda Zapad kaže Beogradu da nas ne dira. Kad je ovdje neko jak, onda Zapad preko Beograda želi da nas disciplinuje", rekao je Dodik.

On je dodao da je sada slučaj i da to nije zgodno.

"Recimo veoma je delikatan trenutak kad kažemo da je Kristijan Šmit nelegalan, a on se sastane sa (predsjednikom Srbije Aleksandrom) Vučićem. Ali sad svi shvataju da je nelegalan. Mi ne smijemo da izgubimo Beograd, ali ja ne idem tamo da bih bio poslušnik. Kad odem tamo i vidim dobru atmosferu tražim podršku za projekte", naglasio je Dodik i naglašava da je za Republiku Srpsku veoma važno ko je vlast u Srbiji.

"Uvažavamo onoga koga bira narod u Srbiji...", zaključio je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.