Dodik: Opozicija da odluči jesu li opozicija Republici Srpskoj i svom narodu ili SNSD-u i Dodiku

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da bi SDS i ostale opozicione partije u Republici Srpskoj konačno trebalo da odluče jesu li opozicija Republici Srpskoj i svom narodu ili SNSD-u i Miloradu Dodiku.

"Ako su opozicija Dodiku, onda ne bi smjeli biti dio udruženog rušilačkog pokreta protiv Republike Srpske. Za početak, mogli bi da kažu narodu u Republici Srpskoj da li su oni za nastavak razvlašćivanja Srpske ili su za povratak nadležnosti koje su Srpskoj oduzete, i ako jesu kako to misle uraditi. Do sada su se borili protiv Srpske, neka za promjenu učine nešto za nju", poručio je lider SNSD-a.

On je konstatovao da SDS pričom o tzv. aferama, kriminalu i korupciji nastavlja da razara javnost u Republici Srpskoj i da slabi otpor srpskog naroda prema, slobodno se može reći, okupaciji četiri neizabrana stranca u BiH.

"Ono što ne uradi visoki predstavnik u BiH, uradi Ustavni sud sa tri strane sudije zbog čega je Republika Srpska od 1995. do danas samo na gubitku. Da bi skrenuli pažnju Srba sa te činjenice, opozicioni prvaci ih zatrpavaju lažnim aferama i tako ih uvlače u prljav posao protiv Republike Srpske kojeg su se oni prihvatili. Ako ne smiju da se bore za prava Srba i Republiku Srpsku nije sramota da to i kažu, i da ne smetaju onima koji smiju i hoće", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je naglasio da lažima o kriminalu i korupciji direktno rade za Bošnjake koji su se i ovoga puta ujedinili protiv Republike Srpske.

"Interesantno je da se opozicija u Republici Srpskoj ovih dana ne oglašava povodom optužbi dugogodišnjeg funkcionera PDP-a Slavka Vučurevića koji je iznio teške optužbe na račun ljudi iz te partije upravo za kriminal i korupciju. To otkriva da njima nije stalo do borbe protiv kriminala i korpucije, njima je stalo do rušenja javne podrške opstanku Republike Srpske", zaključio je Dodik.

Lider SNSD-a je rekao "ako je cilj Milorada Dodika da brani svoju imperiju, kako kaže Milan Miličević, neka odgovori čiju imperiju ovakvim sramnim ponašanjem brani SDS i on lično".

"Za čije babe zdravlje ili bolje da kažem za čijeg babe zdravlje rade ovo što rade, ne prezajući čak i od borbe protiv zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj", istakao je Dodik.

On je naglasio da su SDS i njeni sateliti, pozivanjem na sankcionisanje Republike Srpske ušli u završnu fazu borbe protiv Republike Srpske.

"Pozivam građane da dobro zapamte ove i dane koji dolaze i da dobro zapamte šta je ko radio za ovu zemlju koju nije stvarao ni odbranio SDS već narod koji nije dao svoja ognjišta. Svi koji su se ogriješili o zakone odgovaraće i to je nesto za šta se SNSD snažno zalaže. Ali i oni koji su Republiku Srpsku ponijeli na tacni da je prodaju moraju da znaju da osim suda birača ima i sud istorije. Na oba će loše proći", poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.