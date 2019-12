Dodik: Opozicija ruši Narodnu skupštinu jer želi da sruši Srpsku

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska postojati dok ima snažnu Narodnu skupštinu, navodeći da opozicija želi da sruši parlament i njegov dignitet zato što hoće da razvali Srpsku.

"Oni (opozicija) hoće da uruše dignitet Narodne skupštine kao najvažnije institucije vlastitog naroda. Molim narod da ne dozvoli da im oni zgade Narodnu skupštinu. Dok imamo snažnu Narodnu skupštinu postoji Republika Srpska, a oni hoće da sruše skupštinu i njen dignitet zato što hoće da razvale Srpsku", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u ključnim godinama stvaranja Republike Srpske pokazalo se da, ako je išta važno za srpski narod, to je bila Narodna skupština.

"Tada sam bio u opoziciji, ali smo držali do digniteta Narodne skupštine. To je bilo tako sve do sada i dok nije došla ova garnitura opozicije ta institucija je imala dignitet. Oni sve čine da degradiraju dignitet Narodne skupštine", rekao je sinoć Dodik za RTRS.

On je ocijenio da je indikativno da uvijek kada Srpska odlučuje ili zauzima stav o NATO-u "opozicija pravi nerede i gluposti".

"Vidjeli smo to danas, ali i kada je usvajana rezolucija o vojnoj neutralnosti. Tada su poslanici SDS-a i PDP-a pištaljkama onemogućili rad Narodne skupštine. Skupštinska većina je otišla u malu salu i usvojila rezoluciju koja je validan dokument Narodne skupštine. Sada se isto dešava kada govorimo da sprovodimo tu rezoluciju o vojnoj neutralnosti", pojasnio je Dodik.

On je istakao da je sada jasno da se ne prejudicira članstvo u NATO-u, te da postoji kompaktna vertikala ka nivou BiH.

"Sada neće dolaziti niko u Narodnu skupštinu kao Mirko Šarović da kaže da ne poštuje njene stavove. Mi hoćemo stav Narodne skupštine i to su dramatično različite stvari. Ovo nije nikakva politička borba, već se radi o dignitetu institucije. Žao mi je što neki pokušavaju da naprave lakrdiju, ali mislim da će donošenje novog Poslovnika zavesti red. Neki su shvatili da im je sve dopušteno", rekao je Dodik.

Na pitanje da li je Narodna skupština trebala razmatrati Program reformi BiH, a da potom taj dokument bude upućen u NATO, Dodik je rekao da je upućen u NATO jer on mora da dobije dokument o promijenjenom stavu BiH.

"Da nema sada ovog dokumenta i da ne piše da se članstvo ne prejudicira, NATO bi smatrao da treba da nastavi integracioni proces", kaže Dodik.

On je podsjetio da postoji kontinuitet odluka od 2004. godine kada je Narodna skupština, u kojoj su većina bili SDS i PDP, donijela odluku da su cilj integracije u NATO.

"Postoji nekoliko odluka Predsjedništva BiH koje su bile u okviru opredjeljenja Narodne skupštine. Tek 2017. godine Narodna skupština ukida taj stav iz 2004. godine i donosi rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Ali, Mladen Ivanić to ignoriše i 2018. godine, pored činjenice da je Narodna skupština usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, donosi Strategiju spoljnih poslova u kojoj piše da je glavni cilj BiH integracija u NATO", naglasio je Dodik.

On je rekao da je ruski ambasador u BiH bio upoznat sa Programom reformi i ocijenio da to nije ANP i da nije u suprotnosti sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti.

"Poslije toga su to rekli /predsjednik Srbije Aleksandar/ Vučić, nekoliko ljudi iz NATO-a, a /specijalni izaslanik Stejt departmenta za Balkan Metju/ Palmer je istakao da Program reformi ne prejudicira članstvo u NATO-u. Kada smo razgovarali sa Kvintom američki ambasador je rekao da su u tijesnoj vezi sa NATO-om koji će prihvatiti dokument koji neće aktivirati ništa osim saradnje i partnerstva", istakao je Dodik, podsjetivši da su i novi ministri iz reda Bošnjaka ocijenili da nema Akcionog plana za članstvo u NATO-u.

Dodik kaže da će svi blokirani projekti na nivou BiH sada biti deblokirani, navodeći da će u narednoj godini finalizirati sve otvorene velike infrastrukturne projekte među kojima su izgradnja bolnice u Doboju i rekonstrukcija bolnice u Zvorniku.

On je ocijenio da je iza Srpske, bez obzira na priče iz opozicije, dobra godina u kojoj je zadržana institucionalna stabilnost, zabilježen rast bruto domaćeg proizvoda od skoro 3,5 odsto i u kojoj su u kontinuitetu povećavane plate.

"Opredijelili smo se da od 1. januara 2020. godine idemo sa povećanjem plata tako da ćemo iduće godine dostići cilj da prosječna plata bude 1.000 KM", kaže Dodik.

Srpska je opredijeljena, dodao je on, za saradnju sa Srbijom, a više nije zagledana samo prema Zapadu, nego i Istoku i partnerstvu sa Rusijom i Kinom koje joj je dobrodošlo.

"U aprilu putujem u Kinu, gdje ću se sastati sa predsjednikom Si Đinpigom i vjerujem da ću obezbijediti nekoliko dobrih projekata za Republiku Srpsku. U ovom mandatu želimo da postavimo na put bez povratka izgradnju auto-puta od Doboja do Rače i time se povežemo auto-putem sa Srbijom", rekao je Dodik.